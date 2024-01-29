İstanbul'un Ulaşım Ağında Devrim: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Açıldı

İstanbul, her geçen gün büyüyen nüfusu ve artan trafik yoğunluğu ile meşhur bir metropol. Bu dinamik şehrin yaşam kalitesini artırmak ve trafik sorunlarına çözüm üretmek amacıyla birçok projeye imza atılıyor. Bu projelerin en yenisi ve en dikkat çekicisi ise Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu.

İstanbul'un Yeni Metro Hattı: Hız ve Konfor Bir Arada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği bu önemli proje, İstanbul'un ulaşım ağında önemli bir yere sahip. 37,5 kilometre uzunluğundaki bu hat, Gayrettepe ve İstanbul Havalimanı arasında kesintisiz bir ulaşım sunuyor. Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen metro, günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip.

Zaman ve Konforla Yolculuk

Bu yeni metro hattı sayesinde, Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na olan mesafe sadece 30 dakikaya düşüyor. Aynı şekilde, Göktürk-Mahmutbey ve Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası da sırasıyla 38 ve 45 dakikaya iniyor. Taksim ve 4. Levent'ten havalimanına ulaşım da bu hat sayesinde daha hızlı ve konforlu hale geliyor.

İstanbul'un Ulaşım Ağında Büyük Genişleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği üzere, bu yeni hattın devreye girmesi ile İstanbul'daki tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 338,5 kilometreye ulaşmış oluyor. Bu gelişme, şehrin ulaşım altyapısının ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde genişletildiğinin göstergesi.

İstanbul'un Ulaşım Geleceği

Bu projeler, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirirken aynı zamanda şehrin yaşam kalitesini de artırıyor. Yeni metro hatları, hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlayarak İstanbulluların hayatını kolaylaştırıyor.

İstanbul'un ulaşım altyapısındaki bu gelişmeler, şehrin geleceğine yapılan yatırımların bir parçası. Ulaşım projeleri, sadece mevcut sorunları çözmekle kalmıyor, aynı zamanda şehrin sürdürülebilir büyümesine de katkıda bulunuyor.

Esasen raylı sistem projelerinde en önemli hassas ve zor konulardan birinin hattın beyni denilebilecek sinyalizasyon sistemi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ASELSAN-TÜBİTAK işbirliğiyle artık bu alanda başkalarına bağımlı olmaktan kurtuluyoruz. ASELSAN sinyalizasyon sistemi için gerekli araç üstündeki ekipmanları, hatlara konulacak sistemlerle, istasyonlara konulacak akıllı sinyal sistemlerini TÜBİTAK geliştirdi. Biz yapıyoruz. Dışarıdan ithal yok." ifadelerini kullandı.

Bu hatta kullanılacak 60 adet sürücüsüz metro aracının da Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada üretildiği bilgisini paylaşan Erdoğan, "Gayrettepe-Havalimanı Metro hattının ilk etüt projesinden uygulamasına kadar tüm süreçlerini kendi yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonra hangi alanda olursa olsun hayata geçirdiğimiz her projede yerli, milli teknolojilerinin payının arttırılmasına ağırlık vereceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kağıthane-Gayrettepe etabı) Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasından kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İstanbul Havalimanı Metrosu) Hattın tüm süreçlerini yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim nazarımızda 85 milyon vatandaşımızın tamamı oy tercihlerinden bağımsız olarak eşit şekilde hizmete ve hürmete layıktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi, bizim elimizi taşın altına koymamızdır. Fatih'in emaneti bu aziz şehri, inşaatına başlanmış metroları dahi yapamayan zihniyetin insafına bırakmadık, bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul genelinde toplam uzunluğu 53 kilometre olan 4 metro hattının inşaatı sürüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neymiş, illerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş, tezgahmış. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir beyana rastlayamazsınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Murat kardeşimizle önümüzdeki dönem için hedefimiz, ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan çıkarmaktır." dedi.