İbrahim Çelebi: Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan açık bir saygısızlıktır

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Süper Kupa finalinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapılan saygısızlık üzerine sert bir açıklama yaptı. Çelebi, bu durumu Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref ve itibarıyla oynanması olarak değerlendirdi ve Türk Futbol Federasyonu'nu (TFF) ve ilgili tüm yetkilileri sert bir dille eleştirdi.

CUMHURİYET DEĞERLERİNE YAPILAN SAYGISIZLIK

İbrahim Çelebi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Süper Kupa Finali'nde yaşananlar, ulusal marşımıza ve Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan açık bir saygısızlıktır. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti'nin özgürlük ve bağımsızlık değerlerine yapılan bir saldırıdır. Cumhuriyetimize, önderimiz Atatürk'e ve milli marşımıza karşı yapılan bu saygısızlık kabul edilemez."

TFF'YE VE MAÇIN ORGANİZATÖRLERİNE SERT ELEŞTİRİ

Çelebi, TFF'nin ve maçın organizatörlerinin kararını eleştirerek, "Bu pankartların açılıp açılmayacağını bilmek son dakikaya ait bir detay mıydı? Koskoca TFF, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hiçe sayarak yuh be! Bu artık bir şeref meselesidir. Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrımız; kalkın, oynamayın, dönün! Yeter" dedi.

ÜLKE FUTBOLUNUN KÖTÜ YÖNETİMİNE VURGU

Yaptığı açıklamada ülke futbolunun yönetimi üzerine de konuşan Çelebi, "Türk futbolunun bu kadar kötü yönetilmesi, sadece acizlik ve beceriksizlik değil, aynı zamanda ulusal değerlerimize yapılan bir ihanettir. Anavatan Partisi olarak, bu tür olaylara karşı duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyuyoruz ve gereken her türlü adımı atacağız" şeklinde konuştu.