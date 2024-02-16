Hakan Fidan: AB, Türkiye'ye Yaklaşımını Değiştirmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son açıklamaları, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girdiğinin işaretlerini taşıyor. Macaristan'ın yaklaşan AB dönem başkanlığı bağlamında Fidan, Türkiye'ye yönelik yaklaşımlarda kimlik siyasetinin bir kenara bırakılması gerektiğini vurguladı. Bu yeni yaklaşımın, iki taraf arasındaki ilişkileri daha yapıcı bir zeminde ilerletme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Stratejik Ortaklıklar ve İşbirliğinin Güçlenmesi

Türkiye ve Macaristan arasındaki derinleşen ilişkiler, iki ülke arasında var olan stratejik ortaklığın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Fidan'ın Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ve Başbakan Victor Orban ile gerçekleştirdiği görüşmeler, bu ortaklığın çeşitli alanlarda nasıl güçlendirildiğini ve çeşitlendirildiğini gözler önüne seriyor. Bu kapsamda, savunma sanayii başta olmak üzere, ekonomi, ticaret ve kültürel işbirlikleri ön plana çıkıyor.

Kültür ve Bilimde İşbirliği

2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı ve 2025 Bilim ve İnovasyon Yılı, iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece stratejik ve ekonomik boyutlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda kültürel ve bilimsel alanlara da yayıldığını gösteriyor. Bu tür etkinlikler, iki ülkenin birbirlerine olan ilgisinin ve ortak noktalarının altını çiziyor.

Ekonomik İlişkilerin Derinleşmesi

Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Mekanizması aracılığıyla yapılan çalışmalar, Türkiye ve Macaristan arasındaki ticaret hacminin 6 milyar dolara ulaşma hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu, iki ülkenin ekonomik işbirliğinin somut adımlarla pekiştirildiğinin bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

AB İle İlişkilerde Yeni Bir Yaklaşım

Fidan'ın vurguladığı gibi, Türkiye-AB ilişkilerinde kimlik siyasetinin bir kenara bırakılması ve daha rasyonel, bölgesel refah ve istikrara katkı sağlayacak bir tutumun benimsenmesi gerekiyor. Bu yaklaşım, Türkiye'nin AB üyeliği yolunda karşılaştığı engellerin aşılmasında ve ilişkilerin daha sağlıklı bir zeminde ilerlemesinde kritik bir rol oynayabilir.

Gümrük Birliğinin Güncellenmesi ve Vize Serbestisi

Macaristan'ın AB dönem başkanlığı sırasında, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda ilerleme kaydedilmesi özellikle önem taşıyor. Bu adımlar, Türkiye-AB ilişkilerinde pratik ve somut gelişmelerin sağlanması açısından hayati önem taşımaktadır.

Bölgesel Barış ve İstikrarın Desteklenmesi

Fidan ve Szijjarto'nun Ukrayna'daki durum hakkındaki görüşmeleri, Türkiye ve Macaristan'ın bölgesel barış ve istikrara olan bağlılıklarını yansıtıyor. Her iki ülke de uluslararası hukuka dayalı adil bir barışın sağlanması ve barış müzakerelerine şans verilmesi gerektiğine inanıyor.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girmesi, karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı bir yaklaşımın benimsenmesiyle mümkün olacaktır. Kimlik siyasetinin ötesine geçilmesi, bu sürecin temel taşlarından biri olarak görülüyor.