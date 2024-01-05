Gürer: Sorunlar çözülmezse, et ve süte ulaşım daha da zorlaşabilir

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanlış tarım politikaları nedeniyle, son yıllarda ülkemizde sorunlu hale gelen hayvancılık sektöründe yaşanan sorunları belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması istemiyle Meclis Araştırma Önergesi verdi.

Maliyet artışları nedeniyle hayvancılığın sürdürülebilir olmaktan çıktığını anlatan Gürer, sürecin doğru yönetilmemesi halinde, vatandaşların et ve süte ulaşımında yaşadığı sorunların daha da artabileceği uyarısında bulundu.

DOĞRU DÜZGÜN BİR HAYVANCILIK POLİTİKAMIZ YOK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde, hayvancılıkta yaşanan sorunlarla ilgili olarak bir besicinin şu ifadelerine dikkat çekti: “Doğru düzgün bir hayvancılık politikamız yok. Şu anda ne yaptığımızı bilmiyoruz; bir yandan canlı hayvan, bir yandan et ithal ediyoruz. Bir yandan da yerli üretici büyüsün istiyoruz.”dedi.

İTHALAT ARTTI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2023 yılında hayvan ithalatı tam gaz devam ettiğini belirterek Kasım ayında sığır ithalatı yüzde 940 oranında artması ve 2023 yılının ilk 11 ayında toplam 1,03 milyar dolar sığır ithalatı için yurt dışına ödeme yapılmasına rağmen et fiyatlarındaki artışın durmadığına dikkat çekti. 2023 yılında sadece kasım ayındaki sığır ithalatının tutarı 170,4 milyon dolar olduğunu belirten Gürer, Kasım ayındaki sığır ithalatında en büyük pay 92,8 milyon dolarla Brezilya'ya ait olurken, bu ülkeyi 43,2 milyon dolarla Uruguay ve 8,8 milyon dolarla Çekya izlediğini ifade ederek süreçte yaşanan gelişmeleri dikkate alarak bir Meclis araştırması için önerge hazırlayarak TBMM başkanlığına sundum” dedi.

ET FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Besicinin ifadelerinin hayvancılıkta yaşanan sorunları gözler önüne serdiğine işaret eden Gürer, “Et fiyatındaki artıştan önce, mazot fiyatının, yem fiyatının artması, veterinerlik ücretlerinin artması, ilaç fiyatlarının çok yüksek oranlarda artması ciddi biçimde irdelenmelidir. Bu süreç doğru yönetilmezse et ve sütte sorun daha da ağırlaşacak olup hayvancılıkta yaşanan sorunların ve taleplerin çözümlenmemesi durumunda uygulanan yanlış politikalarla hayvancılığın sürdürülebilirliğinin tehlikeye düşeceği öngörülmektedir” diye konuştu.

SEKTÖR KÜÇÜLÜYOR

Maliyetlerin aşırı artması nedeniyle hayvancılık yapanlar sattıkları ya da kesime gönderdikleri hayvanların yerine yenisini koyamadıklarını aktaran Gürer, “ Hal böyle olunca küçülerek faaliyetlere devam etmek daha mantıklı gibi görünse de uzun vadede bununda çözüm olmayacağı ve hatta ciddi sorun yaratacağını ifade edilmekte olup; bir an önce sorunlar ele alınmalıdır” önerisinde bulundu.

MALİYETLER 2 KAT ARTTI

Yüzde 200 artan maliyetler karşısında hayvancılık yapanların bırakın büyüme hedeflerine ulaşmayı bulundukları durumu korumalarının bile mümkün olmadığını belirten Ömer Fethi Gürer, “ Öyle ki üreticinin olmazsa olması girdi maliyetlerinden ahır işçiliği, veterinerlik giderleri, katkı maddelerindeki fiyat artışlarının yüzde 100 ila yüzde 200’e varan oranlarda zamlanması çok büyük sıkıntı yaratmaktadır” şeklinde konuştu.

FİYAT İSTİKRARI YOK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerli ve karışık ırkların yanı sıra kültür melezi danaları bulunan işletme sahiplerinin sırf hayvan ırkını korumak üzere verdiği zorlu mücadelenin, sıkıntıların boyutunu gözler önüne serdiğini ifade ederek, “Fiyat istikrarının olmaması sorunların başında gelmekte olup; hayvan fiyatlarının artmasının hemen arkasından hammadde ve yem fiyatlarına zam geliyor olması talihsiz bir durumdur. En büyük sorunlardan biri işçilik giderleri olarak görülmekte olup işçilik fiyatlarında da artış olması hayvancılık yapanların işini daha da zorlaştıracaktır” değerlendirmesi yaptı.

DESTEKLEMELER YETERSİZ

Girdi maliyetlerindeki artışın üreticiyi zorladığına değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde şu ifadelere de yer verdi: “Hayvancılık desteklemelerinin gerçek anlamda bu işi yapanlara, gerçek anlamda bu işi büyütmek isteyenlere ulaşmadığı bu nedenle de yerinde ve görerek hayvancılık destelemelerinin, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile koordineli olarak daha az bürokrasi ve güvenilir evraklarla üreticiye ulaşımı sağlanmalıdır.

Meradan sofraya kadar hayvancılık faaliyetlerinin iyileştirilmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, devlet desteklerinin arttırılması ve gerçek üreticiye ulaştırılmasından, üretime olumlu yansımalarının da gözlemlenmesi ile birlikte; hayvancılığın sorunlarının çok yönlü araştırılması ve tespit edilen sorunların çözümüne ilişkin gerekli tedbirlerin alınması adına Meclis Araştırması açılmalıdır…”