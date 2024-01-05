Erdoğan'dan TİSK Forumunda Önemli Açıklamalar: İş Dünyasına Yeni Yön

Türkiye'nin ekonomi ve iş dünyasında attığı adımlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberliğinde önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Erdoğan, yakın zamanda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temalı bu forumda, iş ve çalışma dünyasının seçkin temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, TİSK'in 60 yıllık tarihine ve bu süreçte işverenlerin temsilcisi olarak üstlendiği önemli role vurgu yaptı.

TİSK Başkanı ve Yönetim Kurulu'na teşekkür eden Erdoğan, konfederasyonun iş dünyasının üç ana aktöründen biri olarak çalışma barışının sağlanmasında kilit roller üstlendiğini belirtti. Erdoğan, TİSK üyesi işverenlerin yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağladığını ve bu şekilde ekonominin lokomotif yapıları arasında yer aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, TİSK'in asgari ücret müzakerelerinde gösterdiği yapıcı tavrı övdü ve 2024 yılı asgari ücret artışını işçi ve işverenler için hayırlı olması temennisinde bulundu. Ek olarak, Erdoğan, Türkiye'nin 2023 yılı ihracatında kırılan rekorun önemini vurguladı ve bu başarıda TİSK mensuplarının katkısını öne çıkardı.

"Yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünü bir kez daha yerine getirmiş olduklarını dile getirerek, 2022 yılında hem işverenlerin yükünü hafifletmek hem de işçilerin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırdıklarını hatırlattı.

Devlet olarak sigortalı başına verilen prim desteğini 500 liradan 700 liraya çıkartarak kendilerinin de elini taşın altına koyduğunu belirten Erdoğan, "Elbette asıl olan pastayı büyütmektir. Bizim amacımız da zaten budur. Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomi yönetimindeki başarılara değinen Erdoğan, tam bağımsız bir Türkiye için güçlerin birleştirileceğini ve ekonomi yönetimine güvendiğini belirtti. Enflasyondaki ivme kaybının yılın ikinci yarısında daha net hissedileceğini öngördü. Ayrıca, Hukuk Politikaları Kurulu bünyesinde çalışma hayatına ilişkin mevzuatın düzenlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve bu çerçevede ortaya çıkacak Türk İş Kanunu'nun etkinliği ve verimliliği artıracağına inandığını dile getirdi.

Bu etkinlikte yapılan konuşmalar, Türkiye'nin ekonomi ve iş dünyasında geleceğe yönelik güçlü adımlar attığını göstermektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı gibi, işçi, işveren ve kamu işbirliği ile ülkenin güçlenme mücadelesi, kararlılıkla devam etmektedir. Bu süreç, Türkiye'nin sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak da gelişimine katkı sağlayacak önemli bir dönüm noktasını işaret etmektedir.