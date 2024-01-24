Erdoğan: Emeklilerimize yönelik iyileştirmeler devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik istikrar ve güven ortamını korumak için yapılan çalışmaların, bazı muhalefet kesimlerince yanlış anlatıldığını belirtti. "Emeklilerimize yönelik iyileştirmeler, seçimlerden bağımsız bir şekilde devam edecek" diyerek, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ilçeleri için belediye başkan adaylarını duyurdu. Bu önemli açıklama, ATO Congresium'da düzenlenen bir toplantıda yapıldı.

AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantıdaki konuşmasında, emeklilerin maaş artışı konusuna da değinildi. Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin maaşlarını, memur emeklileriyle eşit düzeye çıkarma kararı aldık. Ocak 2024'ten itibaren bu emeklilerimizin aylıklarında yüzde 49,25 oranında bir artış yapılacak" ifadelerini kullandı.

Emekli Maaşlarındaki Artış

Erdoğan, ekonomik istikrar ve güven ortamını korumak için yapılan çalışmaların, bazı muhalefet kesimlerince yanlış anlatıldığını belirtti. "Emeklilerimize yönelik iyileştirmeler, seçimlerden bağımsız bir şekilde devam edecek" diyerek, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

Muhalefetin Eleştirilerine Cevap

Cumhurbaşkanı, "Uzaya füzeler göndermeye, uçak gemileri inşa etmeye ve denizlerde fırkateynlerimizi sürekli görevde tutmaya devam edeceğiz" diyerek, Türkiye'nin savunma ve uzay alanındaki ilerlemelerine vurgu yaptı. Muhalefetin dedikodularına karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Türkiye'nin Savunma ve Uzay Alanındaki İlerlemeler

Toplantıda, AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarının tanıtılması ve emekli maaşlarındaki artışın yanı sıra, Türkiye'nin savunma ve uzay alanındaki gelişmeleri de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konularla ilgili önemli açıklamalar yaparak, gündemi belirledi.