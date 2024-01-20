Erdoğan AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un son beş yılda yaşadığı dönüşümü ve AK Parti'nin bu süreçteki rollerini vurgulayarak, Türkiye'nin megakenti için yeni bir vizyon ortaya koydu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı, Erdoğan'ın İstanbul politikalarına dair önemli açıklamalarına sahne oldu.
İstanbul İçin Yeni Bir Başlangıç
Cumhurbaşkanı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde, "Yeniden İstanbul" adlı seçim şarkısı eşliğinde İstanbul'a dair projelerini ve hedeflerini anlattı. Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'da belediyecilik anlayışını, şehrin kalkınmasına ve yenilenmesine nasıl katkıda bulunacağını detaylarıyla paylaştı.
AK Parti'nin İstanbul Vizyonu
Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında, İstanbul'un tarihsel ve kültürel değerlerinin korunması, şehrin modernleşmesi ve yaşam kalitesinin artırılması gibi konular ön plana çıktı. Erdoğan, 26 büyükşehir ve il adayının tanıtımını yaptığı bu toplantıda, İstanbul'un geleceğine yönelik stratejilerini ve projelerini de katılımcılarla paylaştı.
Seçime Doğru Hızlı Adımlar
Erdoğan, AK Parti'nin seçim hazırlıklarını ve İstanbul'daki aday tanıtımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü belirtti. Yalova'da başlayan bu süreç, İstanbul'un 39 ilçesinde devam ediyor. Erdoğan, "Seçim dönemlerini, milletle irtibatımızı daha da güçlendirme fırsatı olarak görüyoruz" dedi.
İstanbul'a Dair Şiirsel Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı'nın İstanbul'a olan sevgisini ifade eden ünlü şiirini okuyarak, şehrin kültürel ve tarihsel önemine vurgu yaptı. Erdoğan, İstanbul'un her bir semtinin bile ayrı bir değer taşıdığını ve şehrin bütün olarak büyük bir sevgi ve saygıyı hak ettiğini belirtti.
İstanbul'un Geleceği Nasıl Şekillenecek?
Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından, İstanbul'un geleceğine dair planlar ve projeler daha da netleşti. AK Parti'nin İstanbul için belirlediği yol haritası, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. İstanbul'un tarihi mirası korunurken, modern ve yaşanabilir bir megakente dönüşümü ana hedefler arasında yer alıyor.
AK Parti İstanbul İlçeleri Belediye Başkan Adayları:
Adalar - Uğur Sina Şen
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş - Serkan Toper (MHP)
Beykoz - Murat Aydın
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece - Recep Erol
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Esenler - Tevfik Göksu
Esenyurt - Hamit Öncü
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Güngören - Bünyamin Demir
Kadıköy - Veli Arslan
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Hüseyin Karakaya
Küçükçekmece - Aziz Yeniyay
Maltepe - Kadem Ekşi
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Seyma Döğücü
Sarıyer - Hüseyin Coşkun
Silivri - Volkan Yılmaz (MHP)
Sultanbeyli - Ali Tombaş
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Şişli - Gökhan Yüksel
Tuzla - Şadi Yazıcı
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Zeytinburnu - Ömer Arısoy