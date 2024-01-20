Erdoğan AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un son beş yılda yaşadığı dönüşümü ve AK Parti'nin bu süreçteki rollerini vurgulayarak, Türkiye'nin megakenti için yeni bir vizyon ortaya koydu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı, Erdoğan'ın İstanbul politikalarına dair önemli açıklamalarına sahne oldu.

İstanbul İçin Yeni Bir Başlangıç

Cumhurbaşkanı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde, "Yeniden İstanbul" adlı seçim şarkısı eşliğinde İstanbul'a dair projelerini ve hedeflerini anlattı. Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'da belediyecilik anlayışını, şehrin kalkınmasına ve yenilenmesine nasıl katkıda bulunacağını detaylarıyla paylaştı.

AK Parti'nin İstanbul Vizyonu

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında, İstanbul'un tarihsel ve kültürel değerlerinin korunması, şehrin modernleşmesi ve yaşam kalitesinin artırılması gibi konular ön plana çıktı. Erdoğan, 26 büyükşehir ve il adayının tanıtımını yaptığı bu toplantıda, İstanbul'un geleceğine yönelik stratejilerini ve projelerini de katılımcılarla paylaştı.

Seçime Doğru Hızlı Adımlar

Erdoğan, AK Parti'nin seçim hazırlıklarını ve İstanbul'daki aday tanıtımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü belirtti. Yalova'da başlayan bu süreç, İstanbul'un 39 ilçesinde devam ediyor. Erdoğan, "Seçim dönemlerini, milletle irtibatımızı daha da güçlendirme fırsatı olarak görüyoruz" dedi.

İstanbul'a Dair Şiirsel Yaklaşımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı'nın İstanbul'a olan sevgisini ifade eden ünlü şiirini okuyarak, şehrin kültürel ve tarihsel önemine vurgu yaptı. Erdoğan, İstanbul'un her bir semtinin bile ayrı bir değer taşıdığını ve şehrin bütün olarak büyük bir sevgi ve saygıyı hak ettiğini belirtti.

İstanbul'un Geleceği Nasıl Şekillenecek?

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından, İstanbul'un geleceğine dair planlar ve projeler daha da netleşti. AK Parti'nin İstanbul için belirlediği yol haritası, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. İstanbul'un tarihi mirası korunurken, modern ve yaşanabilir bir megakente dönüşümü ana hedefler arasında yer alıyor.

AK Parti İstanbul İlçeleri Belediye Başkan Adayları:

Adalar - Uğur Sina Şen

Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Ali Talip Özdemir

Başakşehir - Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar

Beşiktaş - Serkan Toper (MHP)

Beykoz - Murat Aydın

Beylikdüzü - Mustafa Günaydın

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece - Recep Erol

Çatalca - Mesut Üner

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Esenler - Tevfik Göksu

Esenyurt - Hamit Öncü

Eyüpsultan - Deniz Köken

Fatih - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Güngören - Bünyamin Demir

Kadıköy - Veli Arslan

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Kartal - Hüseyin Karakaya

Küçükçekmece - Aziz Yeniyay

Maltepe - Kadem Ekşi

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Seyma Döğücü

Sarıyer - Hüseyin Coşkun

Silivri - Volkan Yılmaz (MHP)

Sultanbeyli - Ali Tombaş

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şile - İlhan Ocaklı

Şişli - Gökhan Yüksel

Tuzla - Şadi Yazıcı

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Zeytinburnu - Ömer Arısoy