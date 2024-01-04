Ekmen: Ne TÜİK ne ENAG vatandaşın enflasyonu bambaşka

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, katıldığı canlı yayın programında bütçeyi, asgari ücreti ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Ekmen, 2024 bütçesinin 1 trilyon 254 milyar lirasının faize ödenirken sadece 91,6 milyar lirasının tarım sektörü ve çiftçisine ayrıldığını hatırlatarak; tarıma faizin 14’te biri kadar bütçe ayrıldığına dikkat çekti.

“2018’de 900 milyar lira olan Hazine borcu bugün yaklaşık 7 trilyon”

Ekmen, Ali Babacan’ın ekonominin başında olduğu 2002’den 2015’e kadarki süreçte faize yıllık 50 milyar lira ödenmişken sadece bu yıl 1 trilyon 254 milyar lira ödeneceğini belirtti. Ekmen, 2018’de 900 milyar lira olan Hazine borcunun bugün yaklaşık 7 trilyon olduğuna dikkat çekti.

Kadının güçlendirilmesi programına 3,8 milyar lira ayrılmışken faize bu kadar ödenecek olmasının acı verici olduğunu söyleyen Ekmen, Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödemesi yapılacağını belirtti. Ekmen, Merkez Bankasının tutarsız faiz karalarıyla inanılmaz bir servet transferinin önünü açtığına dikkat çekerek; Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile devletin ve vatandaşın korkunç bir şekilde zarara uğratıldığını ifade etti.

“Geçen yıl sokakta enflasyon %200 iken TÜİK %35-40 bandında açıkladı”

TÜİK’in beş yıldır enflasyon rakamlarıyla oynayarak aklımızla dalga geçtiği halde başkanın hala görevde olduğunu hatırlatan Ekmen, geçen yıl sokakta enflasyon %200 iken TÜİK’in %35-40 bandında açıkladığını ifade etti. Ekmen, gelen tepkiler üzerine TÜİK’in rakamı biraz daha yükselttiğini fakat ENAG’ın açıkladığı rakamın sürekli bundan daha yüksek olduğunu belirtti. Yeni Merkez Bankası başkanıyla beraber literatüre bir de ‘Sadık Abi’ enflasyonunun da girdiğini hatırlatan Ekmen, başkanın gerçek enflasyonun TÜİK’in ve ENAG’ın açıkladığı rakamdan yüksek olduğunun farkında olduğunu belirtti.

Ekmen, enflasyon sepeti diye bir hesaplama yöntemi olduğunu bu sepet içerisindeki kalemlere göre enflasyonun belirlendiğini hatırlatarak; bu sepetteki kalemlerin birçoğunun artık vatandaşca alınamadığını belirtti. Ekmen, sepetteki birçok kalemi vatandaşın yıllarca almaya bile yanaşamadığını, dolaysıyla gündelik ihtiyaçlarını ancak karşılayabilen mutfak ve eğitim masraflarındaki yükselişi takip eden Sadık Abi’nin enflasyonunun daha doğru olduğunu ifade etti. Ekmen, “Özetle vatandaşın enflasyonu; mutfak, kira, ulaşım ve kısmen tekstil kalemlerinden oluşuyor” dedi. Vatandaşın yıllarca ayakkabısını, paltosunu değiştiremediğini, çocuğunu okula göndermek için çok zorlandığını, ulaşım ve eğitim masraflarını karşılayamadığını hatırlatan Ekmen; gerçek enflasyonun açıklananın çok üstünde olduğunu ifade etti.