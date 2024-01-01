Ekmen: Galata'daki Yüzbinleri Dikkate Alın

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Galata Köprüsü’nde 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü hakkında X üzerinden paylaşımlar yaparak, yürüyüş ve mitinglerden önce somut adımlar atılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a çağrıda bulundu.

‘Yürüyüşten, mitingden önce yapabileceklerimizi yapsak ne olur?’

Ekmen, Bilal Erdoğan’ın “2 milyarlık İslam alemi, ne olur, bir duruş sergilesek?” ifadelerini kullandığı videoya yanıt verdiği paylaşımında “Kesinlikle doğru. Ne olur, Malezya gibi İsrail’le ticareti kessek? Türkiye’den İsrail’e yakıt, demir, çelik, çimento, askeri teçhizat göndermesek ne olur? Ne olur, Güney Afrika gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne dava açsak hatta öncesinde Adalet Bakanımız savcılara soruşturma izni verse, ne olur? Filistin devletine de (Hamas’a bile değil, devlete) Ukrayna gibi SİHA versek, ne olur? Evet ne olur? Yürüyüşten, mitingden önce yapabileceklerimizi yapsak ne olur?” dedi.

‘Onlar yaptı, biz de yapabiliriz’

Galata Köprüsü’nde toplanan binlerce kişinin görüntüsünün yer aldığı bir haberi alıntılayan bir paylaşım yapan Ekmen, “Yılın ilk günü İstanbul’da toplanan bu yüz binler umarım iktidarı cesaretlendirir, İktidar bu cesaretle; İsrail’le ticareti keser (Malezya gibi) Savcılara İsrailli savaş suçlarını soruşturması için yetki verir ve dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşır (Güney Afrika gibi) ONLAR YAPTI BİZ DE YAPABİLİRİZ.” ifadelerini kullandı.