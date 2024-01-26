Ekmen: DEVA Belediyelerinin yol haritası hazır

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, verdiği röportajda DEVA Partisi olarak hem partinin yerel yönetim politikalarını ortaya koyması hem de Mahalli İdareler Adayları açısından yol haritası olması için bir “Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı” hazırladıklarını ifade etti.

“Mahallini iyi tanıyan, iyi tanınan, mahallin sorunlarına hâkim olan ve ulaşılabilir bir aday olmalı”

Adayların bir belediyecilik kültürüne sahip olması gerektiğini belirten Ekmen, talip olduğu seçim mahallini iyi tanıyan, iyi tanınan, mahallin sorunlarına hâkim olan ve ulaşılabilir bir aday profilini arzu ettiklerini ifade etti.

Ekmen, DEVA Partisi olarak kuruluşundan beri iktidara talip olarak hareket ettikleri için göreve gelmeleri halinde uygulamaya geçmek için birçok alanda hazırladıkları “Eylem Planları” olduğunu belirterek; partilerinin Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı”na dikkat çekti. Ekmen, ister Ankara ve İstanbul gibi büyük ölçekte ister küçük ölçekte bir belediye olsun adaylık sürecindeki kampanya boyunca ve kazandıktan sonra adaylarının bu Eylem Planı’nı elinden düşürmeyeceğini ifade etti.

DEVA Partili Ekmen, “Parti olarak Mahalli İdarelerin; ülke kaynaklarının yerinde, verimli ve etkin kullanılabilmesi, demokratik temsilin geliştirilmesi ve demokratik kültürün derinleştirilmesi için kilit bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Ekmen, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi yönden güçlenerek yoluna devam etmesi için şeffaf, etkin ve katılımcı bir yönetimi ilke edinen, belediyecilik anlayışını benimseyen Eylem Planı’ndaki belediyecilik anlayışlarını şöyle tanımlandı:

“DEVA Belediyeciliği; temiz, yolsuzluktan arınmış, hukuka bağlı, şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir, katılımcı, geri bildirime açık, ulaşılabilir, hiç kimseyi ayrımcılığa tabi tutmayan, kaynakları etkin etkili, ekonomik ve verimli kullanan, dijital ve yeşil dönüşümü gerçekleştirmiş, insan odaklı, çevre dostu, sosyal hizmet ve desteklere önem veren belediyecilik demektir.”