Ekmen: Cübbeli Ahmet’in iddialarını AK Partili milletvekillerin cevaplamasını istedi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, hükümetin neden Filistin için İsrail’e karşı gerekli adımları atmadığını sorgulamaya devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde bir kez daha Filistin’i gündeme getiren Ekmen, Avrupa kentlerinde yüz binleri bulan eylemler yapılırken Türkiye’deki cılız eylemleri görünce üzüldüğünü ifade etti.

Genel Kurul konuşması bittikten sonra Ankara’da düzenlenecek olan Büyük Gazze Yürüyüşü’ne katılacağını belirten Ekmen, iktidarın neden İsrail ile ticareti durduramadığını ve neden halen savcılara İsrailli savaş suçluları hakkında soruşturma izni vermediğini sordu.

Mehmet Emin Ekmen, iktidarın neden İsrail’e karşı adım atmadığını anlattığı bir videosuyla gündeme gelen Cübbeli Ahmet’in iddialarını AK Partili milletvekillerin cevaplamasını istedi.

Ekmen konuyla ilgili sözlerini şöyle ifade etti:

“Buradan AK Partili arkadaşlara sataşma yoluyla bir söz hakkı tanımak istiyorum. Hepinizin çok yakından tanıdığı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen bir sayın vaiz, dün "Toplum olarak haddimizi bilelim, Yahudilerle çok da arayı açmaya gelmez, Merkez Bankasını batırırlar. Zaten ekonomimiz bozuk. Ondan sonra ne yiyeceksin ne içeceksin? Millet marketlere saldırır, iç savaş çıkar. Kesin olarak biliyorum, işte bunlar göze alınamıyor." demiştir. Sevgili AK Partili yöneticilerimiz merak ediyorum, gerçekten, devletimiz atması gereken adımları Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylediği kaygılar nedeniyle atamamış mıdır?”