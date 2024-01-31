Ekmen, açılışı yılan hikayesine dönen Çukurova Havalimanını Meclis gündemine taşıdı

Türkiye’nin önemli metropollerinden olan ve tarihi, turistik potansiyelinin yanı sıra sahip olduğu limanla önemli bir destinasyona sahip olan Mersin’in havalimanı hasretini dindirmesi planlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesi 2011 yılından beri verilmiş birçok söze ve müjdeye rağmen hala bitmedi.

Mersin Milletvekili Ekmen, seçildiği günden beri Mersin’in sorunlarını çözmek için özel çaba sarf etmiş ve söz konusu projeyi Meclis Genel Kurul’unda, Komisyon Toplantıları’nda, röportajlarda, basın açıklamalarında vb. birçok platformda defalarca kez dile getirmiştir. Ekmen, son olarak 2024 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldüğü sırada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na havalimanının akıbetini sormuş ve devamında kendisinden Ocak 2024’te açılacağı müjdesini yazılı olarak almıştı. Ocak ayının sonuna gelindiği halde açılış yapılmayınca Ekmen, konuyu Genel Kurul’da şu sözlerle tekrar gündeme getirdi:

“Bugün 30 Ocak 2024 ve Mersinlilerin hasretle beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanı bu ay da açılmadı. Defalarca kez söz verilmesine rağmen açılışı sürekli ertelenen havalimanı için en son Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu 18 Aralık 2023 tarihinde yani otuz beş gün önce, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise 25 Aralık 2023 tarihinde yani tam bir ay önce ocak ayı içerisinde açılacağını ilan etmişti.”

Eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulan ve projesine başlanan Ordu-Giresun ve Rize havalimanlarının denize dolgu yapılarak 2015 yılında, tepeleri düzeltip dereye dolgu yapılarak bitirilen İstanbul Havalimanı ise 2018 yılında açılmıştır diyen Ekmen, “Mersin’e yapılan bu ihmalkarlık hatta ayrımcılığın sebebi nedir?” diye sorarak, Mersin havalimanın ne zaman açılacağı sorusunu yineledi.