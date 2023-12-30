DP'li Aksoy'dan Riyad Büyükelçisi Geri Çekilsin Çağrısı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının öncesinde yaşanan Atatürk pankartı krizinin ardından takımlar sahaya çıkmadı ve karşılaşma iptal edildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Suudi yetkililer, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına ve Atatürk tişörtlerine izin vermedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, diplomatik büyük bir kriz yaşandığının altını çizdi, “Riyad Büyükelçisi geri çekilmeli” çağrısında bulundu. Aksoy, Suud Kralı’nın ölümünün ardından ilan edilen milli yası ve Kaşıkçı cinayetini hatırlatarak, AKP iktidarına, “Değdi mi?” diyerek seslendi.