Diyarbakır Havalimanı İçin Vahim İddialar

2016 yılında bölgenin en büyük havalimanı olarak hizmete açılan Diyarbakır Havalimanı’ndaki ısınma sorununun altından ihmal zinciri çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, genişletilme inşaatı safhasında yanlış hesaplamalar sonucu oluşan kot farkı nedeniyle havalimanını kanalizasyon bastığını, bunu gidermek için yerleştirilen güçlü pompalara ehil kişiler tarafından bakımların yapılmadığını ve Eylül ayında da ısınma merkezinde patlama meydana geldiğini bildirdi. Karasu, sorunun hala giderilemediği belirterek konuyu bir kez daha Meclis gündemine taşıdı.

Diyarbakır Havalimanı’ndaki ısınma sorununun altından ihmal zinciri ve vahim iddialar çıktı. Genişletilme inşaatı safhasında yanlış hesaplamalar sonucu havalimanında kot farkı oluşmasıyla başlayan ihmaller, ısınma sistemlerinde yaşanan patlamaya kadar uzandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaşanan sorunları bir kez daha TBMM gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na verdiği soru önergesi ile yanıt alamayan CHP’li Karasu Diyarbakır Havaalanı’ndaki ısınma sorununu bir kez daha Meclis gündemine getirdi. 2016 yılında bölgenin en büyük havalimanı olarak hizmete açılan Diyarbakır Havalimanı’nda soğuk havaların etkisini artırdığı ısıtma sorununun hala devam ettiğini belirten Karasu, “Önergeme yasal süresi içinde yanıt verilmediği için, vahim iddialarla ilgili olarak bu kez yeni bir önerge daha verdim” dedi. Karasu, önergesinde havalimanında ısınma sorununun altında olduğu öne sürülen iddiaları gündeme getirdi.

ÖNEMLİ İDDİALAR

Yaklaşık bir yıl kadar önce havalimanı genişletme inşaatı sırasında havalimanını kanalizasyon suyunun bastığı bilgisinin kendisine ulaştırıldığını belirten Karasu, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Bu durumun fark edilmesi üzerine, kirli sular terminal binasına ve yolcu tarafına ulaşmadan müdahale edilmiştir. Yaşanan bu olayın sebebinin ise havalimanının genişletilme inşaatı safhasında yeni terminal binası ile kanalizasyon çukuru arasında yanlış hesaplamalar yapılması sonucu kot farkının oluşması olarak gösterilmiştir. Bu kot farkı sebebiyle yeni taşmalarının olmaması için havalimanındaki ilgili bölgelere güçlü pompalar yerleştirilmiştir. İddialara göre, bu pompaların rutin bakımları için ihaleyi alan firma, kağıt üzerinde kalmış ve bir dizi usulsüzlük ile bakımları yapmamış, bakımlar firma tarafından gösterilerek asıl olarak havalimanındaki kamu görevlileri tarafından yapılmıştır. Bu süreç bu şekilde devam ederken, geçen yıl Eylül ayında ısıtma merkezinde patlama yaşanmış, ardından da havaalanında ısınma sorunu yaşanmıştır”

ISINMA SORUNU SÜRÜYOR

Isınma merkezindeki geçen yıl Eylül ayındaki patlamadan sonra, arızaların giderilmesi adına yeterli çalışmanın yapılmadığını ve 22 faz ısıtıcıdan sadece 1’inin çalıştığının bilgisinin kendisine ulaştırıldığını belirten Karasu, bu nedenle birçok birimde personelin ya hasta olarak görevini yapmaya çalıştığı, ya da rapor alması nedeniyle operasyonların aksadığını kaydetti. Yeni terminal binası ile kanalizasyon çukuru arasında yanlış hesaplamaların yapılması sonucu oluşan kot farkı oluşmasına rağmen kesin kabulün nasıl ve hangi gerekçeyle yapıldığının açıklanmasını isteyen Karasu, “Diyarbakır Havalimanı Müdürü’nün, müdür yardımcılarının veya diğer üst yönetimin bu iddialardan haberi var mıdır? Var ise bir yaptırım uygulanmış mıdır? Halen, ısıtma sistemindeki enkazın kaldırıldığı, ancak 22 faz ısıtıcıdan sadece 1'inin çalıştığı ve sadece Gelen Yolcu katına verildiği, çalışan ofisleri ve giden yolcu katının hala sorun yaşandığı iddiası doğru mudur? Doğru ise soğuk havada kesintisiz her gün bir çalışmak durumunda kalan personelin yaşadığı mağduriyet nasıl giderilecektir? Bir çok çalışanın hasta olduğu ve rapor aldığı ve operasyonlara ek yük olarak yansıdığı iddiası doğru mudur? Patlamanın yaşandığı Eylül ayından, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde kaç personel hastalık gerekçesiyle rapor almıştır?” sorularına yanıt verilmesini istedi.