DEVA'lı Avşar: 'Yıl sonuna kadar 319 bin konutumuzu tamamlayarak, konutlarına kavuşturacağız' sözüne ne oldu?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 6 Şubat depremleri yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde resmi rakamlara göre 53.537 kişinin vefat ettiğini, 104 milyar dolarlık mali kayıp oluştuğunu, 11 ili doğrudan etkilendiğini, 14 milyon insanımızın zarar gördüğünü, 850 bin civarında bağımsız birimin hasar gördüğünü; ilk 48 saatte iktidarın olmadığını, insanımızın donarak can verdiğini, üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala yağmur-çamur, kar-kış altında halkın yaşama direndiğini; 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yapma sözü veren iktidarın yılın sonunda 2 ay içinde peyderpey 75 bin konut teslim edeceklerini söyledi. Avşar, bunun halkı aldatmak değil de ne olduğunu sordu.

Avşar, “Bundan tam 1 yıl önce gece saat 04.17'de ülkemiz derin bir acıyla sarsıldı. İçişleri Bakanın son açıklamalarına göre 53.537 kişinin vefat ettiğini, 104 milyar dolarlık mali kayıp oluştuğunu, 11 ili doğrudan etkilendiğini, 14 milyon insanımızın zarar gördüğünü, 680 bin civarında ev, konut, 170 bin civarında da tek katlı iş yeri, depo, ahır gibi yerlerin hasar gördü. İlk 48 saatte halkımız çaresiz bırakıldı. İktidar yoktu. Tam bir koordinasyonsuzluk ve kaos ortamı vardı. Enkaz altında soğuktan donan insanımız ve kurtarılmayı bekleyen canlarımız vardı. İnsanımız adeta tırnaklarıyla yakınların ulaşmaya çalıştı.” dedi.

“İktidar eksikliklerini, tedbirsizliklerini “asrın felaketi” diyerek bu kılıf altında gizleyemez”

İktidarın “Asrın Felaketi” diye olayı tanımladığını ve bütün eksikliklerini, tedbirsizliklerini bu kılıf altında gizlemeye çalıştığını söyleyen Avşar, yandaş medyanın da gerçekleri sansürlediğini dile getirdi.

“650 bin yeni konut yapma söz veren iktidar, 2 ay içinde peyderpey 75 bin konut teslim edeceğiz diyor”

Avşar, “Sayın Cumhurbaşkanı 8 Şubat’ta yani depremden hemen 2 gün sonra yaptığı basın açıklamasında 1 yıl içerisinde konutları yapacaklarını ve yaraları saracaklarını söylediğini, yine 31 Mart'ta yaptığı konuşmada ise ‘319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.’ dediğini, aynı şekilde 12 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanı 10’larca TV kanalının temsilcileri huzurunda; sözlerini yineledi ve “Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız. Bunun 319 binini de bir yıl içinde İnşallah tamamlayacağız. En geç Ekim ayı ile birlikte Yüzlerce belki de binlerce bu noktada konut teslimini yapacağız.”, şeklinde konuştuğunu” söyledi.

Avşar, “Bakan Özhaseki’nin 14 Eylül'de TRT Haber’e verdiği mülakatta, Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ), depremzedeler için inşa etmesini istedikleri konut sayısını 850 bin olarak açıkladığını, yine Sayın Bakan’ın başka bir TV programında ise yıl sonuna kadar 319 bin konutumuzu tamamlayarak, vatandaşlarımızı güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız." şeklinde konuştuğunu ve Aynı Bakan’nın TOKİ'nin 6 Şubat depremlerine kadar yılda 60-70 bin civarında konut yaptığını, son 20 yılda 1 milyon 250 bin konut inşa eden kurumun kısa sürede 850 bin konut yapmasının ‘kolay bir iş olmayacağını’, ‘inşaat için rezerv alan bulmanın da zor olduğunu’ söylediğini ifade etti.

“Kapasite ortadayken, depremzedenin oyunu almak için acılarıyla eğlenircesine umutlarını boşa çıkarmak doğru mudur?”

Avşar, “Sayın Cumhurbaşkanı cumartesi günü Hatay'da yaptığı konuşmada, inşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz.’ şeklinde yaptığı açıklamayla 1 yılda 319 bin konutun yapılmasının mümkün olmadığını ispatlamış oldu.” şeklinde konuştu.

Avşar, “Kapasite ortadayken, depremzedenin oyunu almak için acılarıyla eğlenircesine umutlarını boşa çıkarmak doğru mudur? Bu çelişkili açıklamaların sebebi nedir?” şeklinde ifadeler kullandı ve ne açıklasak halk; ‘tamam’ der, diyordunuz. Öyle mi? Halkımızı kendinize mecbur mu sanıyorsunuz?” şeklinde iktidarı eleştirdi.

“Hangi açıklamanız doğru, hangi rakamınıza inanalım?”

“Yine halkı aldatmaktan bir an bile utanmayan iktidar çelişkili açıklamalara devam ediyor.” diyen Avşar, Genel Kurul bütçe görüşmeleri sırasında yıl sonu itibariyle il bazlı toplam 42 bin 281 bağımsız birim teslim edeceğini açıklayan Bakan şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi 2 Şubat 2024 tarihinde yaptığı son açıklamada 2 ay içinde peyderpey 75 bin konut teslimi yapacaklarını söyledi.”, diyen Avşar, “Maalesef bunların bir dediği diğerini tutmuyor. Hangi açıklamanız doğru, hangi rakamınıza inanalım?” şeklinde ifadeler kullandı.

Avşar, “2 ay içinde 75 bin konut teslimini kabul etsek dahi, 1 yılda 319 bin konutu inşa edeceğiz deyip, şimdi 2 ay içinde peyderpey 75 bin konutu teslim edeceğiz demek, halkı aldatmak değil mi? Hala çadırlarda, konteynerler de insanımızın zor kış şartlarında yaşaması utanç verici bir durum değil mi? Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? Hangi yüzle insanlarımızın karşısına çıkacaksınız?” şeklinde iktidarı eleştirdi.