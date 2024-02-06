DEVA Partisi Adana Milletvekili Kısacık, narenciye üreticilerinin sorunlarını dinledi

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, saha faaliyetleri kapsamında İmamoğlu ve Kozan ilçelerine ziyarette bulundu. Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunan Kısacık, Kozan’da narenciye üreticilerinin de sorunlarını dinledi.

“Bize zam gelmeden her şeye zam geldi”

Yerel seçim çalışmaları için İmamoğlu’na gelen DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, faaliyetlerine partisinin İmamoğlu ilçe başkanlık ziyaretiyle başladı. Burada ilçe başkanı Hakan Gül ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Kısacık’a il başkanı Hamza Milli ve il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. İlçe başkanlığı ziyareti sonrası Kısacık, beraberindeki heyetle Atatürk Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı’nda ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyip, sohbette bulundu. Esnaflar iş yapamadığı için kazançlarının düşmesinden şikayet ederken; Kısacık’a yoğun ilgi gösteren emekli vatandaşlar da hayat pahalılığı karşısında maaşlarının geçinmeye yetmediğinden hareketle ‘Daha bize zam gelmeden her şeye zam geldi. Bize de alay eder gibi müjde müjde diyerek 30 günde 3 kere zam verdiler. O da derdimize çare olmuyor bu hükümet bizimle alay ediyor’ sözleriyle dert yandı. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kısacık, iktidarın emeklileri görmezden geldiğini şu sözlerle ifade etti:

“Gerçek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz eziliyor”

“TBMM’de size oy veren vatandaşları kandırdınız, alay ettiniz dediğimde iktidar sıralarından tepkiler gelmişti. Bakın emeklimiz de aynı konudan müzdarip. İktidar oynadığı sayılarla açıkladığı sahte enflasyon üzerinden emeklilerimize sadaka gibi zamlarla dilenci muamelesini reva görürken, gerçek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz eziliyor. İktidarsa bu durumu ve emeklilerimizi görmezden geliyor!”

Esnaf ve vatandaş temaslarından sonra İmamoğlu Hayta Yörüklerimi ve Türkmenler Derneği’ne ziyarette bulunan Kısacık ve beraberindeki heyeti, Dernek Başkanı Hasan Girlek tarafından karşıladı. Derneğin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi alan Kısacık, ziyareti sonrasında Kozan programı için İmamoğlu’ndan ayrıldı.

“İktidarın acilen ciddi, somut ve gerçekçi adımlar atması gerekiyor”

Kozan’da faaliyetlerine ilçe başkanlığı ziyaretiyle başlayan Kısacık’ı, burada partisinin belediye başkan adayı Veli Küçük ve teşkilat mensupları karşıladı. Yerel seçim çalışmaları hakkında burada bir toplantı gerçekleştiren Kısacık, Saimbeyli Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kısacık, “Gittiğimiz her yerde aynı şikayetlerle karşılaşıyoruz: ‘Satış yapamıyoruz, hayat pahalı geçinemiyoruz, maliyetler yüksek baş edemiyoruz’. İktidarın acilen esnafımızı, emeklimizi, vatandaşlarımızı bu kötü durumdan kurtarması için ciddi, somut ve gerçekçi adımlar atması gerekiyor.” dedi.

Saimbeyli Caddesi’nden ayrılan Kısacık, Adana Caddesi’ne geçerek narenciye üreticileriyle bir araya geldi. Üreticiler Kısacık’a “Boş bırakmayın toprağınızı işleyin, üretin diyorlar. Ama üretimdeki mazot, gübre, tohum, ilaç, fidan, sulama, işçi maliyetlerini konuşan yok. 1 yıl emek veriyoruz, 2,5 TL’ye üretiyoruz narenciyeyi. Bahçede toplama, nakliye derken markette 20 TL’ye tezgahta yer alıyor. İşçi maliyetlerinden dalda kaldığı için ağaca zarar veren ürünü bile toplatamıyoruz. Yazık oluyor Kozan’a, çünkü Kozan’ın varı yoğu narenciye! Sanayi yok, liman yok, maden yok, turizm yok, hiçbir şey yok! Sesimizi daha çok duyurun, TBMM’de sorunlarımızı dile getirin, bize yardım edin!”, sözleriyle sorunlarını dile getirdiler.

Narenciye üreticilerinin sorunlarına ve sorularına cevap veren Kısacık; plansız, programsız, öngörüsüz ve alt yapısız tarımın sonuçlarının üreticiyi de tüketiciyi de zor durumda, sahipsiz ve çaresiz bıraktığını belirterek, tarımda acil reforma gidilmesi ve çiftçinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti:

“Çiftçimiz sadece narenciyede değil, iktidarın bütün üretimi kapsayan plansız ve programsız tarım politikalarının ceremesini çekiyor. Tarımsal ön izleme yok. Gıdadan sanayiye kadar çok farklı alanda değerlendirilen narenciyenin iç pazar ihtiyacı ve ihracat dışında değerlendirildiği bir alan yok, varsa da sınırlı sayıda bir alan var. Gerek Kozan’da gerek yakınlarda narenciyi değerlendirecek bir sanayi alt yapısı mevcut değil. Olmadığı için de çiftçimiz ürününü dalından satmaya çalışıyor ama alım yok. Bugün Kozan’ın 450.000 ton gibi önemli bir üretimi var ama bu emek ve üretim dalında çürüyor. Bu sene pek çok tarım ürününden çiftçimiz zarar etti ve destekleme ödemeleri seçimlerden sonra gelen ve üretimi etkileyen maliyetleri kurtarmaktan çok geride kaldı. Çiftçinin durumu ortada. Devlet desteğine ihtiyacı var. Ama gelin görünki 2024 bütçesinde faiz ödemelerine 1 milyar 250 milyon TL ayrılmışken, tarıma ve hayvancılığa ayrılan miktar sadece 91 milyar TL! Yazık, gerçekten yazık.

“Genel Başkanımız Ali Babacan, çiftçimizin bugün geldiği hali 3 yıl önce dile getirmiş ve iktidarı uyarmıştı”

Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan, öngörüsüz ve alt yapısız, tarımsal sanayiye yönelmeyen; mazot, gübre, tohum, ilaç, sulama gibi maliyetlerde yeterince desteklenmeyen çiftçimizin bugün geldiği hali 3 yıl önce dile getirmiş ve iktidarı uyarmıştı. Bugün çiftçimizin yaşadığı sorunları ve çözümlerini, 3 yıl önce bereketli Çukurova’da, Tarım Eylem Planımızla ilan etmiştik. Çiftçimiz endişelenmesin, DEVA İktidarında hiç bir çiftçimiz mağdur olmayacak. Bu bereketli topraklarda, geleceğe yönelik tarım politikaları ile çiftçimizin emeği heba olmayacak, tarımsal sanayiye dayalı üretimle çiftçimiz ürünümüzü kim alacak ümitsizliğiyle yaşamayacak. DEVA Partisi olarak her yerde ve her şekilde çiftçimizin sesi olmaya devam edecek, sorunlarını çözüme kavuşturmak adına var gücümüzle çalışacağız”, diyerek sözlerini tamamlayan Kısacık, ziyaretlerine devam etmek için Kozan’dan ayrıldı.