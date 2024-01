DEVA Partili Rızvanoğlu: Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi verdi. Kanun teklifi gündemiyle TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Rızvanoğlu, “DEVA Partisi olarak biz de tek kullanımlık plastiklerin ülkemizde yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

“Bam telimize dokunan nokta da tam burası: Tek kullanımlık plastikler”

Kanun teklifinin 2 yıllık bir geçiş sürecinden sonra tek kullanımlık plastikleri yasaklayacağını belirten Rızvanoğlu, plastik sorununa paylaştığı rakamlarla açıklık getirdi. Milletvekili Rızvanoğlu, “Dünya genelinde her yıl 500 milyar plastik poşet kullanılıyor. 13 milyon plastik, her yıl okyanuslara atılıyor. Yine dünya genelinde dakikada 1 milyon plastik şişe satılıyor. Uzmanlara göre, sadece 2021 yılında ülkemizde 5 milyon ton plastik atık ortaya çıktı. Dünyada insan kaynaklı atıkların yüzde 10'unu plastikler meydana getirirken, her iki plastik atıktan birini ise tek kullanımlık plastikler oluşturuyor. Akdeniz’de %92,8’lere ulaşan kirliğin de önemli bir kısmı tek kullanımlık plastiklerden kaynaklanıyor. İşte bam telimize dokunan nokta da tam burası: tek kullanımlık plastikler.” dedi.

“Bizdeki tek kullanımlık plastik ısrarı neden?”

Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmaya başladığını belirten Rızvanoğlu “Bunlar Avrupa Birliği’nde yasak, Kanada’da yasak, İngiltere’de yasak. Sadece Batılı ülkelerde değil Afrika’dan da yasak haberleri geliyor. Örneğin Nijerya. Onlar da en kalabalık eyaletinde tek kullanımlık plastikleri yasakladı. Her yerde ardı ardına yasaklanırken bizdeki tek kullanımlık plastik ısrarı neden?” diye sordu.

Rızvanoğlu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrısını yineledi

Meclis’teki plastik sorununa değinen Rızvanoğlu TBMM Başkanı’na yaptığı çağrıyı yineleyerek, “Bir kişinin günde iki litre su tüketmesi durumunda, gördüğünüz bu plastik bardaklardan günlük ortalama kişi başı 10 adet atık oluşuyor. Milletvekilleri, danışmanlar, ziyaretçiler ve Meclis personelinin tamamını düşündüğünüzde, oluşan plastik atık miktarının boyutlarını hayal edebiliyor musunuz? Kasım ayında düzenlediğim bir basın toplantısında bu önemli meseleyi yine gündeme getirmiştim ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunmuştum. Kendisinden de Meclis’te tek kullanımlık plastiklerin azaltılması konusunda somut bir adım beklediğimizi tekrar yinelemek isterim.” dedi.

“Yediğimiz, içtiğimiz ve soluduğumuz her şeyde bu risk var”

Plastiklerin petrol ve gazlardan üretildiğini belirten Rızvanoğlu, “Kullanılmış plastiklerin bertarafı, zaten büyük olan bir sorunu daha da büyütüyor. Denizlere atılma, toprağa gömülme, tarım alanlarına yığılma ve yakılma gibi yollar bertaraf şekillerinden bazıları. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu atıklar hem doğrudan, hem de dolaylı yollarla, sağlığımıza zarar vermeye devam ediyor. Çünkü, bu süreçte gözle göremediğimiz mikroplastikler ve zararlı maddeler ortaya çıkıyor. Bu ufak tefek parçacıklar ve zehirli maddeler önce su kaynaklarımıza, oradan nehirlerimize, nehirlerimizden denizlerimize ve hatta yağmur sularına karışıyor. Sonra ne mi oluyor? Bu mikroplastikler balıklara ve diğer deniz mahsullerine geçiyor. Yani, bu durum, hem gıda güvenliğimizi, hem de sağlığımızı tehdit ediyor. Üstelik; sadece deniz ürünlerinde değil, tarladaki sebze ve meyvelerimize de bulaşıyor. Ve tabii ki yakılma esnasında da havaya bulaşıyor. Yani; yediğimiz, içtiğimiz ve soluduğumuz her şeyde bu risk var.” açıklamasında bulundu.

Rızvanoğlu, ülkemizdeki mikroplastik sorununu örneklerle açıkladı

Konuşmasında plastik sorununa ilişkin örnekler açıklayan Rızvanoğlu, “Mart 2023'te İzmit Körfezi'nde yapılan bir araştırmada, 12 farklı balık türünde mikroplastik bulunduğu ortaya çıktı. Her 10 balıktan 4'ünde mikroplastik var. Yani deniz canlıları bu mikroplastikleri sindiriyor, bu da deniz ekosistemini ve dolayısıyla deniz ürünlerini tüketenlerin sağlığını tehlikeye atıyor.

Bir diğer örnekse, tarım arazilerindeki plastik kirliliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Aralık ayında yaptığı bir çalışmaya göre, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde toprak örneklerinde mikroplastik miktarları belirlendi. 9 ilden alınan örneklerde, 1kilogram toprakta Akdeniz'de yaklaşık 300, Ege'de 180, Marmara'da ise 160 parça plastik tespit edildi.” dedi.

“Nesiller boyu göz göre göre zehirleniyoruz”

Tek kullanımlık plastiklerin bir kamu sağlığı problemi olduğunu belirten Rızvanoğlu, “Reuters’a göre plastikler nedeniyle, haftada yaklaşık 5 gram mikroplastik tüketiyoruz. Yani bir şişe kapağı. Bunu bir seneye vurursak, büyük bir yemek tabağı mikroplastikten bahsediyoruz. Hayatımız boyunca ise 20 kilo plastik demek bu. Yediğimiz, yuttuğumuz ve soluduğumuz plastikler bunlar. Peki plastikler neden tehlikeli? Hormon bozukluklarından kansere kadar, insan sağlığı için birçok risk yarattığı için. Ne yazık ki, bu tehditler sadece yetişkinleri değil, daha yeni doğmuş bebekleri de etkiliyor. Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, 104 yeni doğan bebekten 100'ünün vücutlarında mikroplastik bulunuyor. Yani bebekler, hayata gözlerini mikroplastikle açıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Nesiller boyu göz göre zehirleniyoruz demek.” fadelerini kullandı.

Rızvanoğlu’ndan çağrı

Rızvanoğlu konuşmasını bitirirken iktidara çağrıda bulunarak “Buradan iktidara ve Meclis çatısı altında bulunan tüm siyasi partilere seslenmek istiyorum. Gelin, bu kanun teklifini siz de destekleyin. Gelin yerel seçimler için Meclis ara vermeden bu teklifi yasalaştıralım. Gelin, gelecek nesillere temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam bırakalım.” dedi.