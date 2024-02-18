DEVA Partili Karatutlu: Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa

Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Karatutlu, bu yılki kurtuluş ve deprem yıl dönümünde, şehrin yalnız bırakıldığını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ziyaretine teşekkür eden Karatutlu, hükümet ve yürütme organlarının Kahramanmaraş'ı bu önemli günlerde yalnız bıraktığını ifade etti. Ayrıca, basının da konuyu yeterince işlemediğini eleştirdi.

Karatutlu, büyük felaketler yaşayan şehirlerin kurtuluş günlerinde hatırlanmasının önemine vurgu yaparak, bu tür anlamlı günlerde şehirlerin ve halkın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Deprem sonrası yaşanan süreçte, şehrin hazırlıksız olduğunu ve birçok aksaklık yaşandığını vurgulayan Karatutlu, halkın bilgilendirilme hakkının ihlal edildiğini ve mağduriyetlerin yaşandığını belirtti. Özellikle orta hasarlı binalar, uygunsuz alanlarda yaşayan vatandaşlar ve rezerv alan ilan edilen bölgelerdeki halkın mağduriyetine dikkat çekti.

Karatutlu, TOKİ vasıtasıyla yapılan konut dağıtımının adil olmadığını, Kahramanmaraşta depremden en çok etkilenen ilçelerin yeterince destek almadığını ifade etti. Gaziantep'e yapılan konut sayısının, depremin etkilediği nüfusa oranla fazla olduğunu belirterek, adil bir dağıtımın önemine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, depremden etkilenen şehirlerde adil bir destek dağıtımının yapılması gerektiğini vurgulayarak, kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden yerel ve merkezi yönetimlere eleştirilerini yönelterek, ‘‘Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan TOKİ konutlarının ulaşım ve sosyal donatılar açısından yetersiz olduğunu belirten Karatutlu, bölgedeki esnafın durumuna da değindi. Esnafın borçlarının ertelenmesi ve ekonomik destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kuyumcukent bölgesindeki kuyumcu atölyelerinin durumuna dikkat çeken Karatutlu, sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının yetersiz kaldığını ifade etti. Sağlık hizmetlerinin geri kalmış durumda olduğunu ve Kahramanmaraş'taki sağlık sisteminin ülkenin gerisinde kaldığını belirtti.

Ulaşım konusunda da sorunlar yaşandığını vurgulayan Karatutlu, havaalanı seferlerinin iptal edilmesi ve uygunsuz sefer saatlerinin sıkıntı yarattığını ifade etti. Depremzedelerin yaşadığı hukuki süreçlerin yavaş ilerlediğini ve depreme sebep olan durumların yeterince analiz edilmediğini belirtti.

Kahramanmaraş'taki hapishane durumuna da değinen Karatutlu, Türkoğlu Hapishanesi'nin hasar alması nedeniyle tahliye edilen tutuklu ve hükümlülerin mağduriyetine dikkat çekti. Adalet Bakanlığı'ndan bu konuda bir çözüm beklediklerini ifade etti.

Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ın yeni bir yerel seçime gittiğini belirterek, "Allah sonumuzu hayır etsin" diyerek sözlerini tamamladı.