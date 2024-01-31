DEVA Partili Avşar: Sayın Kurum, bakanlık döneminizdeki vaatlerin ne kadarını gerçekleştirdiniz?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum’a bakanlık döneminde yeşil alan vaadiyle boşaltılan ve yapılaşmaya açılan askeri alanları, imara açılan tarım ve ormanlık alanlarını, yapılaşmaya açılan toplanma alanlarını, vaat edilip yapılmayan yüzbinlerce sosyal konutu, 3 katlı büyük İstanbul tünelini, Ulusal risk kalkanı modeli ve Kanal İstanbul’u sordu.

İktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum’un vaatlerini, 5 yıllık bakanlık dönemi faaliyetleriyle karşılaştırarak eleştiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Bakan Kurum’a sorular yönetti.

“Cumhur ittifakı adayı Murat Kurum’un şehircilik anlayışını, 2018-2023 yıllarını kapsayan bakanlık döneminde yaptığı icraatlar göstermektedir.” diyen Avşar, Kurum’a şöyle seslendi:

“Bakanlık döneminizde kaç askeri alan yeşil alan vaadiyle boşatıldı ve yapılaşmaya açıldı?

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 11,80 m2‘ye çıkaracağını söylediniz. Bakanlık döneminizde kaç askeri alan yeşil alan vaadiyle boşatıldı ve yapılaşmaya açıldı?

Bakanlık döneminizde ne kadar tarım ve ormanlık alanı imara açıldı?

8 milyon 140 bin m2 yeşil alan vaat etmenize rağmen bakanlık döneminizde ne kadar tarım ve ormanlık alanı imara açıldı?

Bakanlık döneminizde kaç toplanma alanı yapılaştı?

964 mahalleye deprem toplanma alanları yapılacağınızı söylediniz. Bakanlık döneminizde kaç toplanma alanı yapılaştı?

Bakanlık döneminizde vaat ettiğiniz 2019 yılı 100 bin sosyal konut ve 2022 yılı İlk Evim İlk İşyerim Projelerinin akıbeti nedir?

Sadece İstanbul’a 100 bin sosyal konut vaat edildi. Bakanlık döneminde tüm ülke genelinde yapmayı vaat ettiğiniz 2019 yılında 100 bin sosyal konut projesi ile 894 TL ile başlayan ve 1 ila 1,5 yıl içinde teslim edilmesi vaat edilen konutlardan kaç tanesi bu şartlarda hak sahiplerine teslim edildi? Kaç tanesi 13 bin TL’den başlayan taksitlerle yeniden taksitlendirildi?

Aynı Şekilde 2022 yılında ne hikmetse yine bir seçim öncesi cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi diye lansmanı yapılan İlk Evim İlk İşyerim Projesi ile ne kadar başvuru alındı? Ne kadar ön ödeme alındı? Kaç konut teslim edildi.

Beş yıllık bakanlık döneminizde tüm ülkede kaç konutu dönüştürdünüz?

İstanbul'da 650 bin konutun dönüşeceğini vaat ettiniz. 5 yıllık bakanlık döneminde tüm ülkede 650 bin konutun dönüşümü yapıldı mı?

3 katlı büyük İstanbul tünelinin ne kadarı yapıldı ve ne zaman faaliyete geçecektir?

İki yakaya iki büyük tünel projesi ile İstanbul’un karayolu ulaşımını dev tünellerle rahatlatacağız diyen Sayın Kurum bakanlık döneminde gündeme gelen ve projelendirilen 3 katlı büyük İstanbul tünelinin ne kadarı yapıldı ve ne zaman faaliyete geçecektir?

Ulusal Risk Kalkanı Modeline ne oldu, alınan kararların ne kadarı hayata geçildi, sonuçları nerede?

6 Şubat depremlerinden sonra Cumhurbaşkanının bizatihi katıldığı ve lansmanı günler süren toplantıların düzenlendiği, akademisyenlerin dinlendiği Ulusal Risk Kalkanı Modeline ne oldu, alınan kararların ne kadarı hayata geçildi, sonuçları nerede?

Çılgın proje dediğiniz Kanal İstanbul neden vaatleriniz arasında değil?

Çılgın proje dedikleri, ne pahasına olursa olsun yapacağız diye üsteledikleri Kanal İstanbul projesinden neden hiç bahsedilmiyor? Sayın Kurum, artık aynı zamanda İBB adayısınız, bu çılgın proje nerede? Neden vaatleriniz arasında değil? “

“Hal böyleyken birde çıkmış bir TV programında bakanlık dönemini referans gösteriyor ve ne dedikse hepsini yaptık diyorsunuz.” diyen Avşar, “Ama artık bu hayal tacirliğine, umut bezirganlığına halkımız prim vermeyecektir. Bu yersiz özgüvene karşı halkımız 31 Mart günü aynı delikten tekrar geçmeyi reddedecektir.” şeklinde konuştu.