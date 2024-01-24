CHP'li Taşcıer: Adaletsizlik, Adaletsizlikle Örtülmüyor

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, yazılı bir açıklama yayınlayarak Bakan Vedat Işıkhan’ın TRT Haber özel röportajında duyurduğu emekli aylıklarındaki artış oranının eşitlenmesinin, bu haliyle bir müjde niteliği taşımadığını ifade etti. Taşcıer, “Bu sözde müjde denen artış milyonlarca emekliye hiç uğramayacak, çünkü bu ek artışa yapılan ek artışla bile kök aylıkları taban aylığa varamıyor. Emeklilerin bir kısmı yüzde 49.25 artış alırken, kök aylığı 6 bin 700 lira ve altında olan emekliler yine yüzde 33.3 artışta kalmış olacak. Adaletsizlik, adaletsizlikle örtülmüyor.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’in açıklamaları şöyle;

“EK ARTIŞA YAPILAN EK ARTIŞLA BİLE KÖK AYLIKLARI TABAN AYLIĞA VARMIYOR”

“AKP Genel Başkanı Erdoğan 2024’ü ‘Emekliler Yılı’ ilan ettiklerini söylemiş ve açlık sınırının bile fersah fersah uzağında kalan emeklilerin aklıyla alay etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’ın açıklamalarından da görüyoruz ki, bu alay eder tavırları devam edecek. Önce beş bin lira 100. yıl ikramiyesinde, çalışan ile çalışmayan emekli diye ayrım yaptılar. Sonra memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasında aylık artışlarında ayrım yaptılar. Bakan’ın son açıklamasıyla tüm emeklilerin aylık artışları eşitlenecek deniyor ve bunu da müjde olarak sunuyorlar. Ama bu ne bir müjde, ne de adalettir. Milyonlarca emekli zaten taban aylık olan 10 bin liraya mahkûm edilmiş durumda. Bu sözde müjde denen artış milyonlarca emekliye hiç uğramayacak, çünkü bu ek artışa yapılan ek artışla bile kök aylıkları taban aylığa varamıyor. Emeklilerin bir kısmı yüzde 49.25 artış alırken, kök aylığı 6 bin 700 lira ve altında olan emekliler yine yüzde 33.3 artışta kalmış olacak. Adaletsizlik, adaletsizlikle örtülmüyor. Yüzde 49.25 artış alana da fayda etmiyor. Erdoğan yönetiminin Türkiye’yi bile isteye içine sürüklediği enflasyon ortamında artışlar anlam ifade etmiyor, maaşlar günden güne eriyip gidiyor. Geçtiğimiz ay kök aylığı 7 bin 500 lira olan bir emeklinin bugün alacağı aylık hepi topu 11 bin 194 lira oluyor. Bunun adı mı müjde?”

“YAMANIN ÜZERİNE YENİ YAMALAR ARTIK TUTMUYOR”

“AKP iktidarı emeklilik sistemini öylesine bozdu ki, yapılan yamanın üzerine yeni yamalar artık tutmuyor. Bu sistem baştan aşağı değişmediği müddetçe, emeklinin sefalet hali sürecek. Sistemi bizzat bozanlar, elbette bunu düzeltemezler. Bunu ancak yeni bir iktidar, emekçiden, emekliden, halktan yana olan bir iktidar düzeltebilir, o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Biz emeklilik sisteminin topyekûn bir değişime ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Emekli aylıklarının ilk aşamada, asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söylüyoruz. Aylık bağlama oranlarının yeniden yükseltilmesini, güncelleme katsayılarının yeniden düzenlenmesini, artışlarda büyümeden de pay verilmesini, 2000 sonrasına intibak düzenlemesinin yapılmasını savunuyoruz. Çok prim ödeyenle az prim ödeyenin en düşük aylıkta buluşturulmadığı, adaletli bir sistemi savunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, yıllarca çalışmış, alın teri dökmüş, bu ülkeye hizmet etmiş insanlarımızın, emekliliklerinde insanca bir yaşam sürebilmelerini, muhtaç olmadan rahat ve huzur içerisinde geçinebilmelerini istiyoruz. Biz vatandaşlarımızın hayatta kalmaya çalışmadığı, mutlulukla yaşadıkları bir Türkiye hayal ediyoruz. Bunu da gerçekleştirmeye son derece kararlıyız.”