CHP'li Sarı: Asgari Ücret Güneş Görmüş Kar Gibi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, açıklanan asgari ücretin refah sağlayabilecek düzeyde olmadığını milyonlarca emekçinin AKP iktidarı tarafından yoksulluğa ve açlığa mahkum edildiğini söyledi. “Bakan daha önce de vurguladığı gibi asgari ücretlerimize enflasyona ezdirmeyeceğiz demişti ama velakin dediği olmadı bal bal diyerek ağız tatlanmıyor” dedi.

CHP’li Serkan Sarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı 17 bin 002 lira olan asgari ücretin milyonlarca emekçiyi açlığa ve sefalete mahkum ettiğini belirterek, milyonlarca emekçinin beklediği toplantının hüsranla sonuçlandığını ifade etti.

Serkan Sarı şu değerlendirmede bulundu:

“Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yapmış olduğu açıklamayla Asgari ücretin 17.002 lira olarak belirlendiğini ifade etti. Bu rakam açlık asgari ücretleri için refah sağlayabilecek bir rakam değil. Ne yazık ki asgari ücretlinin geçen yılda enflasyondan kaybettiği zararı bile ancak yerine koyabilen bu rakamın önümüzdeki yıl hiçbir zam yapılmayacak olması göz önünde bulundurulduğunda, ne yazık ki birkaç ay içerisinde, önümüzdeki Mart ayını bile bulmadan eriyeceği aşikar! Asgari ücret güneşi görmüş kar gibi önümüzdeki aylar içerisinde eriyecek. Alım gücü de bunula istekleri karşılayacak, temel ihtiyaçlar karşılayacak düzeyin altına inecek! Yani asgari ücret açlık sınırını altına inmek üzere. Bunun içinde sayılı günler kaldı. Açıklanan rakam, daha önceki yıllara da baktığımızda görünen o ki 2020 yılında Mart ayını bulmadan asgari ücrete açlık sınırının altında kalmış. 2021 ve 2022 yıllarında mayıs ayı itibariyle asgari ücret açlık sınırının altında kalmış. Geçen sene açlık sınırına yakın bir rakam belirlenmişti. Bu sene de yine askeri ücret açlık sınırını çok az üzerinde. Buradan görüyoruz ki Bakan daha önce de vurguladığı gibi ‘asgari ücretlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ demişti. Ama velakin dediği olmadı, bal bal diyerek ağız tatlanmıyor!”