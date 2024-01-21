CHP'li Özçağdaş: Özel okullarda yüzde 150’den, yüzde 300’ye varan fahiş zamlar söz konusu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, gelecek yılın kayıtlarına başlayan özel okullar için şu açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş'ın açıklamaları şöyle:

Özel okullarda gelecek yıl için öğrenci kayıtları alınmaya başlandı. Yaklaşık 1,4 milyon öğrencinin eğitim aldığı özel okullarda son yapılan zam oranları ile Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğince belirlenen yüzde 56,89’luk tavan zammı birçok kurumda aşıldı. Özel okullarda yüzde 150’den, yüzde 300’ye varan fahiş zamlar söz konusu. Yönetmeliğe göre, özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken geçmiş yıl ilan edilen ücrete bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE + bir önceki yılın ortalama TÜFE / 2 + 5 oranından fazla artış yapılamaz. Ancak Bakanlığın belirleme yetkisi bulunmadığından ilk defa kayıt yaptıracaklar için ücretler okulların inisiyatifine bırakılmış durumda. Üstelik özel okullarda bu yıl en fazla yüzde 56,89 oranında artış yapılabilecek olmasına rağmen, farklı kalemlerin eklenmesi ile ara sınıflarda da yüksek zam oranları ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapılan zamlarla mağdur edilen velilerin sorunlarını ve endişelerini yok sayan talihsiz bir açıklama yaparak durumun vahametini göz ardı etti. Öncelikle, Bakan’a aileleri özel eğitim kurumlarına mecbur eden şartları düşünerek işe başlamasını tavsiye ederiz. Son yıllarda Bakanlığa bağlı okulların fiziksel koşulları giderek kötüleşmiş, öğretmenler arasındaki çalışma barışı ortadan kalkmış ve okullar tarikat ve cemaatlere teslim edilmiş durumdadır. Bu koşullarda eğitim kurumlarımızda nitelikli bir eğitim sağlanamamakta aileler imkanları dahilinde çocuklarını özel okullarda göndermek durumunda kalmaktadırlar. Adil, eşit ve kamucu bir hizmet anlayışı ile eğitim kurumları ihya edilmediği müddetçe, özel okullara duyulan ihtiyaç ve bundan kaynaklanan sorunların tekrar tekrar yaşanması kaçınılmazdır.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada özel okullarda ara sınıflarda fiyat belirleme yetkisinin kendilerinde olduğunu ancak yeni başlayanlar için böyle bir yetkilerinin bulunmadığını ifade etmiştir. Kamuya bağlı eğitim kurumlarında dayatma ile öğrencileri tarikat ve cemaatlere teslim eden zihniyet, sıra özel okullarda geldiğinde ancak uyarmakla yetinmiştir. Sayın Tekin bir Milli Eğitim Bakanı gibi değil, uzaktan konuyu takip eden bir vatandaş gibi davranarak, yetkilerine uygun olmayan bir tavır içerisinde hareket etmektedir. Kendisi konuya yönelik bir çözüm üretmek için adım atmak yerine kurumları uyarmakla yetinecekse, istifa ederek, konuyu huzur içerisinde uzaktan takip etmeyi sürdürebilir.