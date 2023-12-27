CHP'li Nermin Yıldırım Kara: Tüm yurttaşlarımız için erişilebilir ve modern bir şehir kurgusu çıkarmak zorundayız

Deprem bölgesinde engelli yurttaşların sorunlarının da evrildiğini ifade eden Nermin Yıldırım Kara, “18 Eylül 2023 tarihinde Hatay Arsuz’da engellilerin toplumsal yaşama katılımına dair önemli bir çalıştay yapıldı. Bu çalıştayın sonuç raporu, aslında gerekli somut adımlar atılmayarak dışlanan ve ötekileştiren engelli yurttaşlarımızın deprem sonucunda sorunlarının nasıl daha da evrildiğini gözler önüne seriyor. 11 aylık bir süre geçmesine rağmen, maalesef konteynerlerde gerekli yaşam şartları oluşturulamadı. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan su taşkınları ve hâlâ çözülemeyen hijyen problemlerinin yanı sıra, konteynerler birçok engelli yurttaşımızın da yaşamasına elverişli olmayan, hayatı daha da zorlaştıran şartları barındırıyor. Konut konusunda iktidarın depremzedelere verdiği sözleri tutmadığını, tamamlanan ihale ve inşaat oranı açısından yolun çok başında olduğumuzu biliyoruz. Yine de yapılacak yeni konutlarda engelli yurttaşlarımıza, ev sahibi ve kiracı ayrımı yapmadan birtakım öncelikler tanınması gerektiğini düşünüyoruz. Depremin kümülatif etkisinin yüzde ellisini yaşayan Hatay, tekrardan inşa edilmek zorunda. Bu inşa sürecinde herkes için adil ve eşit yaşam alanı barındıran bir şehir anlayışını da mutlaka benimsemeliyiz. Tüm yurttaşlarımız için erişilebilir ve modern bir şehir kurgusu çıkarmak zorundayız.” dedi.

ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ KURULMALI

Özellikle Hatay’da, deprem sonrasında sağlığa erişimin oldukça zor hale geldiğini dile getiren Yıldırım-Kara, “Yıkılan sağlık merkezlerinin yerine yenilerinin planlama ve inşa süreci zamanında tamamlanamadı. Buna ek olarak, yeni yapılan ya da yapılması planlanan sağlık merkezlerinin yol ve ulaşım probleminin mevcut olduğunu görüyoruz. İvedi şekilde engelli yurttaşlarımızın durumu da göz önünde bulundurularak, gerekli sağlık hizmetlerini alabilmeleri için yeterli bir ulaşım ağı merkezi hükümet tarafından yapılmalıdır. Yine depremde ampute kalan ya da protezini enkaz altında kaybeden engelli yurttaşlarımıza ücretsiz şekilde gereken destek verilmelidir. Sürecin en başından beri ifade ettiğimiz gibi; deprem aynı zamanda önemli bir psikolojik yük de oluşturdu. Engelli yurttaşlarımız, bu tahribatı çok daha ağır şekilde yaşadıklarını ifade ediyorlar. Bu sebeple, deprem bölgesinde yaşayan engelli yurttaşlarımız için psikososyal destek oldukça önem arz ediyor. Özel durumlar da göz önünde bulundurularak her ilçeye tam teşekküllü engelli koordinasyon merkezlerinin kurulması ve yurttaşlarımıza psikolojik ve sosyal desteğin sağlanması gerekmektedir.” dedi.

İSTİHDAM SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ

Söz konusu çalıştayda istihdamla alakalı sorunlara da öneri getirildiğini vurgulayan Hatay Milletvekili, “Engelli istihdam kotasının, bir istisna olarak deprem bölgesinde artırılması gerektiği çalıştay sonucunda ifade edilmiştir. Birçok iş yerinin yıkıldığının, yenilerinin açılması için uzun bir zaman gerektiğinin herkes farkında. Hatay’daki tüm yurttaşlarımız için büyük bir istihdam sorunu yaşanıyor. Bu sorunun engelli yurttaşlarımıza yansıması maalesef daha da yıkıcı oldu. Halihazırda zaten işsizlik sorununu daha da fazla deneyimleyen engelli yurttaşlarımızın mağduriyeti, depremle birlikte daha da arttı. Özel sektör haricinde kamu kurumlarında da özel kontenjanların oluşturulması ve sayıların artırılması bu sorunu bir nebze olsun hafifletebilir.” dedi.