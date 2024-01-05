CHP'li Nermin Yıldırım Kara Sordu: Personel İhtiyacı Ne Zaman Tamamlanacak?

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, deprem bölgesi ve Hatay özelinde vergi dairelerinin durumuna ilişkin Mehmet Şimşek’in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Soru önergesinin gerekçesinde, özellikle Hataylı yurttaşların ihracat ile uğraştığını ve KDV iadelerine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Nermin Yıldırım Kara, “6 Şubat ve sonrasında meydana gelen depremler neticesinde Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’daki vergi dairelerinin hizmet verdikleri binalar yıkılmış ya da ağır hasarlı hale gelmiştir. Bu durum sonucunda, deprem bölgesindeki birçok mükellef sorun yaşamıştır. Bugün Hatay Antakya bölgesinde vergi dairesi prefabrik bir yapıda hizmet verirken, Samandağ’da ise bir kültür merkezi içerisinde hizmet vermektedir. Özellikle Hatay’daki işletmeler önemli oranda ihracat ile uğraşmaktadır. Depremin yarattığı maddi yıkım da düşünüldüğünde Katma Değer Vergisi iadelerinin oldukça önem arz ettiği görülmektedir. Ancak, mükelleflerin en doğal hakkı olan KDV iadelerinin hızlı ve tek elden yapılamadığı, birçok dosyanın hâlâ vergi dairelerinde beklediği bilinmektedir. 2 aya kadar varan KDV iade süreleri önemli bir mağduriyet yaratmaktadır. En azından bu sürecin gerekli düzenlemeler yapılarak 1 aya indirilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak, tüm vergi ve sigorta işlemlerine dair sorunların ve aksaklıkların ne zaman çözüleceği işletmeler tarafından merak edilmektedir. Vergi dairelerinde personellerin iş yükü artmış, kurumlar, ihtiyaca yeterli sürede cevap veremez hale gelmiştir. Deprem bölgesindeki mükelleflerin işlemlerine dair çalışmalar çok az sayıda personel tarafından karşılanmaktadır.” dedi.

PERSONEL İHTİYACI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Vergi dairelerinin tam teşekküllü şekilde ne zaman çalışacağını sorgulayan Hatay Milletvekili, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevaplaması istemiyle 7 adet soru yöneltti:

6 Şubat depremleri sonrası, 11 ilde toplam kaç vergi dairesi yıkılmış ya da ağır hasarlı hale gelmiştir?

6 Şubat depremleri sonrası, Hatay ili özelinde kaç vergi dairesi yıkılmış ya da ağır hasarlı hale gelmiştir?

Deprem bölgesinde yıkılan ya da ağır hasarlı hale gelen vergi dairelerinin yeniden inşası ne zaman tamamlanacaktır?

Deprem bölgesindeki illerde hizmet veren vergi dairelerinde eksik personel sayısı kaçtır?

Hatay özelinde hizmet veren vergi dairelerinde eksik personel sayısı kaçtır?

Hem deprem bölgesinde hem de Hatay’daki vergi dairelerinde personel ihtiyacı ne zaman tamamlanacaktır?

KDV iadelerini almakta zorluk yaşayan Hataylı mükellefler için daha hızlı netice verecek bir planlama mevcut mudur?

BAKANLIK İHTİYAÇLARI KARŞILAMALI

Ticari hayatın canlanmadan Hatay’ın normale dönemeyeceğini vurgulayan Nermin Yıldırım Kara, “11 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Ancak hiçbir kurumun olağan akışına tekrar dönemediğini görüyoruz. Hâlâ bu kadarlık zamana rağmen çözülemeyen kargaşa ortamı da ticari hayata büyük ket vuruyor. Bilindiği üzere deprem öncesinde Hatay en önemli ihracat şehirlerinden birisiydi. Bu statüsünü koruması, işletmelerin tekrar gerçek anlamda faal hale gelmesi hem bölge için hem de Türkiye için önem arz ediyor. Ancak, KDV iadelerini dahi almakta aksaklık yaşayan ihracatçıların normale dönmesini bekleyemeyiz. Diğer esnaflarımız için de vergi dairelerinin artık tam teşekküllü şekilde işler hale getirilmesi gerekiyor. Bu soru önergemizin cevabında net ve somut çözümler bekliyoruz” dedi.