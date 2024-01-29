CHP'li Nermin Yıldırım Kara: Hatay Havalimanı'nda Hata Üstüne Hata Yapılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay’da yapılması planlanan yatırımlar hakkında yazılı basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2024 Yılı Yatırım Programı’nda, Hatay’ın ihtiyaç duyduğu pek çok projenin hem süre hem de tahsis edilen bütçe bakımından zayıf kaldığına vurgu yapan Kara, “Yatırımlarda en çok dikkat çeken başlıklardan bir tanesi, Hatay Havalimanı’nda yapılacak onarım çalışmalarıyla ilgili. Hazırlanan tablo ve cetvellerde, havalimanında PAT sahalarının; yani pist, apron ve taksi hatlarını içeren, 2 milyon metrekarelik bir alanın onarımı için, 12 milyar lira bütçeli bir proje hazırlandığı görülüyor. Uygun olmayan bir zemine inşa edilmiş ve yıkılmış bir havalimanını yeniden aynı yere yapmanın ne kadar akıl dışı olduğunu, daha önce her fırsatta dile getirmiştik. Şimdi öğreniyoruz ki bu yanlış projenin tamamlanması ve Hatay’ın havalimanına kavuşması için 2026’ya kadar beklememiz gerekecek. Zira 2024 yılında 4 milyar liralık, yani bütçenin 3’te 1’i oranında bir harcama gerçekleşecek. Kısacası, yanlış üstüne yanlış yapılıyor. Ulaşım alanında, dikkat çeken başka bir proje, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak demiryolu iltisak hattı. Bu proje, 2020-2027 arasını kapsıyor. Ancak 2023 yılına dek, 143 milyon liralık bütçeden hiçbir kümülatif bir harcama yapılmamış. 2024 yılı içinde de sadece 10 bin liralık bir harcama öngörülmüş. Proje başlığına yerleştirilen dipnota göre ‘revize fizibilite etüdü onaylanmadan proje ihalesine çıkılamaz ve harcama yapılamaz’. Bu durumda; 4,5 kilometre uzunluğunda bir hat için 4 yıldır beklendiği ortaya çıkıyor. İskenderun’un üretim merkezlerinden birinin ulaşım yükünü hafifletecek bir projenin neden bu kadar süredir kağıt üzerinde tutulduğunu anlayamıyoruz” dedi.

YILDIRIM KARA: ÖNEMLİ PROJELERİN ERKEN TAMAMLANMASI İÇİN KAYNAK TALEP EDİYORUZ

Yatırım programı içinde, teknik ve ekonomik boyutlarıyla daha erken tamamlanması gereken projelerin bulunduğuna dikkat çeken Kara, “Belen Geçidi’ndeki trafik yükü, bizim kah kürsü konuşmalarında kah saha ziyaretlerimizde kah soru önergelerimizde değindiğimiz bir konuydu. Burası, şehrimizin kıyı ve iç kesimlerini birbirine bağlayan, deprem sırasında yardımların ulaştırılmasında büyük rol oynamış bir güzergah. Bu nedenle, Belen Geçidi için bir adım atılması elbette son derece sevindirici. Bu amaçla, 2024-2028 arasında gerçekleşecek, 21 milyar lira tutarında bir proje hazırlanmış. Bu proje; 24 kilometrelik bağlantı yolundan, 9 kilometrelik çift tüp karayolu tünelinden ve 19 kilometrelik otoyoldan oluşacak. Ancak tahsis edilen bütçeden, 2024 yılında sadece 150 milyon lira harcanacak. Bu harcama, toplam bütçenin yüzde 1’i bile değil. Benzer bir durum İskenderun Balıkçı Barınağı için de geçerli. 2023-2025 arasında inşaat bakım ve onarımı yapılması öngörülen balıkçı barınağı için, 1 milyar 272 milyon lira kaynak ayrılmış ve bugüne kadar 717 milyon lira harcanmış. 2024 yılında da 208 milyon lira harcanması planlanmış. Kırıkhan’da yapılacak sulama hatlarının yenilenmesi de 2024-2028 yılları arasında bitirilecek şekilde, 9 milyon lira bütçeyle planlanmış; 2024’te de 1 milyon lira harcanacağı ifade edilmiş. Bu projelerin hepsi, bizim için, önemli birer sorunu temsil ediyor: Balıkçı barınağı balıkçılıkla uğraşan yurttaşlarımız için temel bir korunak teşkil ediyor. Kırıkhan’daki sulama ağı ise tarımsal üretimin sürdürülmesi açısından vazgeçilmez öneme sahip. Biz, bu projelerin, ekonomik ve teknik boyutlarıyla, daha erken bitirilmesinin mümkün olup olmadığının müzakere edilmesini istiyor; bu projelerin erken tamamlanması için kaynak talep ediyoruz. Böyle bir olanak söz konusu ise Belen Geçidi’ndeki trafik çilesinden, balıkçı barınağındaki hasarın yol açtığı aksaklıklardan ve Kırıkhan’daki çiftçilerimizin yaşadığı sorunlardan daha hızlı biçimde kurtulabilir; Hatay olarak, yaralarımızı sarma konusunda daha fazla mesafe alabiliriz” dedi.