CHP'li Kış'tan Ticaret Bakanı Bolat'a Tepki

Fahiş fiyat, fırsatçılık, stokçuluk, karaborsacılığa asla geçit vermediklerini iddia eden Ticaret Bakanı’nın röportajda yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden CHP’li Kış, “Bakan, her gün marketlerin denetlendiğini, kendisinin de haftada bir marketleri gezdiğini” ifade etmesine rağmen, yeni asgari ücret daha açıklanmadan, zincir marketlerde iğneden ipliğe zam yapıldığını vurguladı.

Vatandaşların Ticaret Bakanlığı’na binlerce şikayette bulunduğunu ve marketlerde her gün değişen fiyatlar sebebiyle vatandaşların mağdur olduğunu ifade eden Kış, Ticaret Bakanı’nın çizmiş olduğu pembe tablonun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ticaret Bakanı’nın “fırsatçılık ve karaborsacılığa asla geçit vermiyoruz” açıklamasını hayretle okuduğuna dikkat çeken Kış, AKP’li bakanların ve bürokratların son günlerde verdikleri röportaj ve açıklamalarla büyük gaflara imza attıklarını belirtti.

CHP Mersin Milletvekili Kış, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Merkez Bankası Başkanı’nın bile en yüksek kiraların Türkiye’de olduğunu itiraf ettiği ve ev bulamadığı bir ortamda, Ticaret Bakanı’nın da çıkıp, ‘Asgari ücret memnun edecek, Avrupa İş Dünyası Türkiye ile yakınlaşmak istiyor, Dış ticaret iyiye gidiyor, Fırsatçılık ve stokçuluğa geçit vermiyoruz’ gibi son derece Türkiye gerçeklerinden kopuk açıklamalar yapması şaşkınlık vericidir”.

Asgari ücrete zam oranlarının konuşulduğu ve daha netleşmediği bir gündemde, zincir marketlerin zam yapmasına tepki gösteren Kış, Ticaret Bakanı Bolat’ın her hafta denetlediği ve fahiş fiyatlara izin vermediği marketlerin hangisi olduğunu da sordu.

Kış, TBMM Genel Kurulu’ndan seslendiği Ticaret Bakanı’na; fahiş fiyat, stokçuluk, fırsatçılık, karaborsacılık ve vurgunculuk ile nasıl mücadele ettiklerini kamuoyuna açıklamasını istedi.