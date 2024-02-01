CHP'li Kış: Zeytinyağı Fabrikasında Bile Seçmen Kaydı Yapılmış

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye’nin dört bir yanından gelen usulsüz seçmen taşıma iddialarının araştırılması için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi sundu.

Gülcan Kış önergesinde, “31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi, taşıma seçmen, hayali seçmen, sahte seçmen iddiaları Mersin ilimiz başta olmak üzere, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden gelmeye başlamıştır. YSK’nın tüm partilere ilettiği seçmen listeleri incelendiğinde, bazı yerlerdeki seçmen artışları şüpheli bulunmuş, boş adreslere, metruk binalara farklı il ve ilçelerden seçmen kaydırıldığı tespit edilmiştir. Millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansımasından sorumlu olan YSK, gereken tüm önlemleri alıp, bu konuda gerekli gayret ve duyarlılığı göstermelidir” dedi.

“BİR DAİREDE 30 KİŞİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı’nın, Akdeniz ilçesi başta olmak üzere birçok ilçeden gelen taşıma seçmen, hayali, sahte seçmen tespitleriyle İlçe Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunu yaptığını kaydeden Gülcan Kış, “Örneğin, Yenişehir ilçemizde zeytinyağı fabrikasında 33 seçmen kaydı tespit edilmesine rağmen bu itirazla ilgili hiçbir değerlendirme yapılmamıştır. İşyerine ikametgah kaydı yapılması kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Bir fabrikanın ikametgah adresi olması, nüfus hizmetleri kanununa ve medeni kanuna da açıkça aykırıdır. Usulsüz seçmen kaydı olduğu sabit olmasına rağmen bu durumun dikkate alınmamış olması şaibe yaratmaktadır. Seçim kurulları genelde delil ve belge sunulmadığından itirazları reddetmiştir. Ancak SİPPORT üzerinden verilen seçmen listesi dahi tek başına bir delildir. Aynı hanede 30’un üzerinde seçmen özellikle farklı soy isimlerine sahip kaydı olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu kişilerin kontrollerinin yapılıp yapılmadığı dahi belli değildir. İnceleme yapılmaksızın sırf delil, belge bulunmaması sebebiyle emniyet araştırması dahi yaptırılmamış ve itirazlar reddedilmiştir. Seçim Kurullarının, normal dışı seçmen kaydı olduğu bildirilen yerlerde delil ve belge aramaksızın resen harekete geçmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“İŞLEMLERİ YAPAN MEMURLAR SORUMLU”

Seçmen taşımalarının kimlerin tarafından ve hangi nüfus memurları aracılığı ile yapıldığının tespit edilmesi gerektiğine işaret eden Gülcan Kış, “Birçok farklı ilçede tek bir haneye, yüzlerce kişinin yazıldığı, YSK seçmen kayıtları incelendiğinde ortaya çıkmıştır. Bir seçmenin ikamet kaydının, ikamet ettiği yer dışında başka bir yere kaydedilmesi halinde bu hususun suç teşkil ettiği açıktır. Kaydı taşınan seçmenlerin söz konusu adreslerde olmadıklarının tespiti halinde suçun oluştuğu ve işlemi yapan memurların da sorumlu olduğu son derece açıktır. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde usulsüz seçmen taşıma, seçmen ekleme gibi örnekler üzerinden bir değerlendirme yapıldığında sandığın güvenilirliği zedelenmektedir. Bu iddialara yönelik siyasi partiler tarafından yapılan itiraz başvurularına ise ret cevabı verilmesi vatandaşlarımızı sandığa gitmekten, oylarını kullanmaktan alıkoymakta, demokrasiye olan güvene zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

Gülcan Kış, sadece Mersin’den değil, Türkiye’nin dört bir yanından usulsüz seçmen taşıma itirazlarının geldiğine dikkat çekerek, TBMM’nin bu konuda araştırma yapmasını önerdi.