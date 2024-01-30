CHP'li Kış: Huzurevlerine Rekor Başvuru

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kiralarını ödeyemediği için huzurevlerine rekor başvuru yapan emeklilerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Kış, emekliye asgari ücret düzeyinde maaş vermeyi bile kabul etmeyen AKP İktidarının, emeklileri huzurevlerine mahkum ettiğine dikkat çekti.

Kiralarını ödeyemeyen, geçinemeyen emeklilerin yaşadıkları kentleri bile terk etmeye hazır olduğunu ifade eden Kış, farklı illerdeki huzurevlerine bile başvuru yapmak zorunda bırakılan emeklilerin sorunlarına acilen çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Rekor sayıda huzurevine başvuru yapıldığını gündeme getiren Kış, devlete ait huzurevlerine başvurularda yaşanan yoğunluk sebebiyle taleplerin karşılanamadığını emeklilerin barınma krizi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Bakacak kimsesi olmayan, kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan emeklilerin huzurunun kaçtığına dikkat çeken Kış, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

1. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2024 yılı “Emekliler Yılı” olarak ilan edilirken, asgari ücretin altında yapılan düzenleme sebebiyle, geçinemeyen, kiralarını dahi ödeyemeyen emeklilerimizin, huzurevlerine rekor başvuru yaptığı haberleri doğru mudur?

2. 2024 yılı itibariyle toplam huzurevlerinin sayısı kaçtır? Son 3 yılda devlete ait huzurevlerine başvuru yapan kişi sayısı kaçtır? Şu anda huzurevlerinde kalan kişi sayısı kaçtır?

3. Huzurevlerine başvuru yapanların kaçı “kira bedellerini ödeyemediği ve geçimini sağlayamadığını” gerekçe göstererek başvuru yapmıştır?

4. Asgari ücret altında maaş alan emeklilerimizin barınma krizini çözmeye yönelik bir adım atacak mısınız?