CHP'li Karasu: Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır

TCDD tarafından, son 4 ay içinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği kapsamında yaptığı sözlü sınavlarda adaylara, kurumla yakın ilgisinin bulunmadığı hiçbir ilgisinin bulunmadığı “Penisilin kaç yılında bulunmuştur?”, “Yapay zekanın Türkiye’deki yol haritasını çizen belge nedir?”, “Toricelli yasası nedir?” “Celcius’a göre en düşük sıcaklık nedir?” gibi sorular soruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “Mülakatın kaldırılacağı sözünü verenler bunu unuttu. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır” dedi ve konuyu Meclis gündemine taşıdı.

TCDD tarafından, son 4 ay içinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği kapsamında yaptığı sözlü sınavlarda adaylara, kurumla yakın ilgisinin bulunmadığı hiçbir ilgisinin bulunmadığı “Penisilin kaç yılında bulunmuştur?”, “Yapay zekanın Türkiye’deki yol haritasını çizen belge nedir?”, “Toricelli yasası nedir?” “Celcius’a göre en düşük sıcaklık nedir?” gibi sorular soruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

TCDD, geçen son 4 ayda Avukat, Bölge Kontrolörü, Büro Şefi, EKAY Kontrolörü, Gar Müdürü, İstasyon Şefi, Koruma Güvenlik Şefi, Mühendis, Programcı, Şube Müdürü, Trafik Kontrolörü ve Uzman unvanlarında yazılı ve sözlü sınavlar açtı. Yazılı sınavların ardından, 60 puan üzeri alarak, sözlü sınavlara girmeye hak kazananlara TCDD’nin uzmanlık alanıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı “Penisilin kaç yılında bulunmuştur?”, “Yapay zekanın Türkiye’deki yol haritasını çizen belge nedir?”, “Toricelli yasası nedir?” “Celcius’a göre en düşük sıcaklık nedir?” gibi sorular soruldu. Sınav sonuçlarında; TCDD yönetimine yakınlıkları bulunan ve iktidara yakın sendikalara üye olan çalışanların yüksek puanlar aldıkları öne sürüldü. “Bu soruların cevaplarını, acaba soruyu soranlar biliyor mu?” diyerek mülakatlara tepki gösteren CHP’li Karasu konuyu TBMM gündemine getirdi.

KUL HAKKINA GİRİYORLAR

“Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır” diyen Karasu, şöyle devam etti:

“Yazılı sınavdan yüksek puan almış olmalarına rağmen mülakatlarda, üstelik alanlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığı sorular sorarak bu insanları elemek büyük adaletsizliktir. Bunu yapanlar, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyor, mülakat adı altında kul hakkı yiyorlar. Bunlar mahkeme kararlarıyla da sabit. Hiç kimsenin böyle bir kötülüğü yapmaya hakkı yok. Ulaştırma alanındaki sendikalar da bu iddiaları tek tek dile getiriyorlar. Önümüzdeki günlerde iki koldan Ankara’ya yürüyecek olan bu emekçilerin sesini, ‘Mülakatı kaldıracağız’ diyenler bakalım o zaman duyacaklar mı? Bir gün mutlaka bu haksızlıkların, bu adaletsizliklerin hesabını verecekler” diye konuştu.

KAMERA NEDEN YOK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Karasu, “TCDD tarafından açılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği kapsamında son bir yıl içinde kaç yazılı/sözlü sınav açılmıştır? Görevde Yükselme Sınavı’nda oluşturulan Sınav Komisyonu kimlerden oluşmaktadır? Bu sınavların yazılı sınavından 60 puan ve üzerinde kaç kişi alarak sözlü sınavlara girme başarısı elde etmiştir?” diye sordu. Yazılı sınavlarda yüksek puan almalarına karşın, mülakatta elenenlerin sayısının açıklanmasını isteyen Karasu, “Sözlü mülakatlarda, şaibeye yer vermemek adına kameralı sistemi kullanılmış mıdır? Kullanılmamış ise gerekçesi nedir? Böyle bir sistemin kurulması planlanmakta mıdır?” sorusuna da yanıt verilmesini talep etti.

PENİSİLİN, CELCİUS…

Önergesinde, sözlü mülakata girenlere sorulan ve TCDD’nin alanıyla ilgisinin bulunmayan soruları da gündeme getiren Karasu, bu soruların sorulmasının gerekçesinin açıklanmasını talep etti. “Kurumun uzmanlık alanıyla ilgili olmayan sorular kim ya da kimler tarafından belirlenmiştir? Bu soruların sorulmasının mevzuattaki yeri nedir?” diye sordu. Karasu’nun cevabını istediği sorular özetle şöyle: