CHP'li Gürer: Çiftçi Zor Ayakta Duruyor

2024 yılına Vatandaş başta bankalar olmak üzere borçlu girdi.Kredi kartları yanında bireysel kredi ile yaşamını döndüren sabit ve dar gelirliler ödeme güçlüğü içine düştüklerinde de haciz kapıda.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım,Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer Tarım kesimi ile KOBİLerinde kredi ile döngü sağladığını ve çiftçilik yapanların tamamına yakını kredi ile ayakta durmaya çalıştığını ifade etti.

TARIM SEKTÖRÜNÜN BORCU

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Tarım sektörünün bankacılık sektörüne olan borçları da 2023 yılının ilk 11 aylık döneminde yüzde 73 oranında artarak 569 milyar liraya kadar çıktığına dikkat çekti.Gürer “Tarım sektörünü neredeyse tümüyle kamu bankaları kredilendirdi. Kamu bankalarının yüzde 82,4 oranında artan tarım kredileri 482,4 milyar liraya kadar çıkarken, özel bankalar ise sektöre 86,6 milyar lira kredi kullandırdı. Özel bankaların kullandırdığı krediler geçen yılın sonuna göre yüzde 34 oranında arttı.” dedi

GIDADA İTHALAT ARTIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Türkiye’nin gıda ve canlı hayvan ithalatı 2023 yılında ihracatından daha yüksek oranda arttı. Gıda ve canlı hayvan ithalatının yüzde 14,5 oranında artarak 14,5 milyar dolara yükseldiği Ocak-Kasım 2023 döneminde, ihracat ise yüzde 6,5 oranında artarak 23 milyar dolar oldu. Türkiye’nin bu alandaki ithalatının en büyük kalemini 5 milyar dolarla hububat ürünleri, 2,5 milyar dolarla meyve ve sebzeler, 2,4 milyar dolarını hayvanlar için gıda maddeleri, 1,5 milyar dolarını kahve, çay, kakao ve baharat, 1,1 milyar dolarını ise canlı hayvanlar oluşturdu, Türkiye’nin et ve et ürünü ithalatı da 335,1 milyar doları buldu. Bu yıl canlı hayvan ithalatında geçen yıla göre yüzde 779, et ve et ürünleri ithalatında ise yüzde 151 oranında artış yaşandı. Bu ithalata rağmen et fiyatlarındaki yükseliş devam etti. Türkiye son 10 yılda gıda ve canlı hayvan kaleminden toplam 111,7 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi” diye konuştu.

VATANDAŞLARIN BANKALARA BORCU BÜYÜYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi, kredi faizlerindeki rekor yükselişe rağmen büyümesini sürdürüyor. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 15- 22 Aralık haftasında 37,3 milyar lira daha artarak 2 trilyon 656 milyar lira oldu. Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 16,7 milyar liralık, kredi kartı borç bakiyesinde ise 20,6 milyar liralık artış yaşandı.” dedi.

Gürer “2023 Yıl başından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 37,6 oranında artarak 1 trilyon 541 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 145,7 oranında artarak 1 trilyon 115 milyar liraya yükseldi. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan alacakları ise söz konusu haftada 45,4 milyar oldu. Takipteki kredilerde yılbaşından bu yana ise 15,2 milyar liralık artış yaşandı.

Merkez Bankasının hazırladığı Finansal İstikrar Raporuna göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 84 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor. Bu arada vatandaşların TOKİ’ye de 59 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor.” dedi.

VATANDAŞLARIN BANKALARA ÖDEDİĞİ FAİZ

Faizlerin artması ile borçlanmada artığına işaret eden Ömer Fethi Gürer “Vatandaşların bireysel krediler ve kredi kartı borçları nedeniyle Ocak-Kasım 2023 döneminde bankalara ödediği faiz 330 milyar lirayı buldu.

Vatandaşın faiz yükü 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 77 oranında artış gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde vatandaşlar 166 milyar lira faiz ödemişti. Borç bakiyelerinde ve faiz oranlarında yaşanan artış vatandaşların faiz yükünü önümüzdeki aylarda da aynı hızla artırmaya devam edecek.” diyerek süreçte yaşananlara dikkat çekti.

KOBİ’LERİN BANKA BORCU

KOBİ’lerin üretimdeki önemine değinen Gürer ,Küçük ve orta boy işletmelerin bankacılık sektörüne olan kredi borçları Ocak- kasım 2023 döneminde 1,1 trilyon lira (yüzde 52,3) artarak 3,2 trilyon liraya kadar çıktığını belirtti. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Bu borcunun 52,4 milyar liralık kısmı, vadesinde geri ödenmediği için bankalar tarafından takibe alınan kredilerden oluşuyor. BDDK’nın verilerine göre 293 binden fazla KOBİ bankaların takibinde bulunuyor.” dedi.