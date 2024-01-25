CHP'li Gülcan Kış: Yapılacak artış emeklilerimizin hiçbir sorununa çare değildir

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, emekli maaş zamlarına sonradan eklenen yüzde 5’lik artışın da emeklilerin derdine derman olmayacağını belirterek “Bu bir zam değildir. Yapılacak artış emeklilerimizin hiçbir sorununa çare değildir. Memur ve emekliler ENAG ve İTO enflasyonunu yaşamaktadır. Ancak, TÜİK enflasyonu ile zam almaya mecbur bırakılmaktadır. Emeklilerimiz bu ücretlerle kiralarını ödeyemiyorlar. Huzurevlerine geçmek için başvuru sırasının gelmesini bekliyorlar” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulunda “İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” üzerine söz aldı.

Gülcan Kış konuşmasına, “Tam Bağımsız Türkiye’nin yılmaz savunucuları, demokrasi ve adalet yolunda yitirdiğimiz, Uğur Mumcu’yu ve Gaffar Okkan’ı saygıyla anıyorum” diyerek başladı.

Milyonlarca yurttaşın gözünün kulağının mecliste görüşülen Torba Kanunda olduğuna işaret eden Gülcan Kış, İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinde emeklilerle ilgili maddelerin de yer aldığına ancak emekli örgütlerinin ve CHP’nin önerilerinin komisyonlarda AKP-MHP oylarıyla reddedildiğine dikkat çekti.

“GÖSTERMELİK ARTIŞ ZAM DEĞİLDİR”

Gülcan Kış, “Ekonomik kriz derinleşmiş, toplumun tüm kesimleri yoksullaştırılmıştır. Tam da bu noktada, geçen hafta, 2024 yılı “Emekliler Yılı” olarak ilan edilmiştir. Kim tarafından? Günlük gideri, 33.6 milyon lira olan Saray’da emeklilerimize seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. “İtibardan tasarruf olmaz” diyen Erdoğan, emeklilerimize de sağ olsun yüzde 5’lik artışı yine müjde diye sunmuştur. İktidar, sistemi tümden düzeltmek yerine, günübirlik çözümlerle ilerlemektedir. Dün gece de kamuoyu ve muhalefetten gelen tepkiler üzerine göstermelik yeni bir zam oranı açıkladılar. Tam da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Grup toplantımızda emeklileri mücadeleye ve direnişe çağırdığı gün. Genel Başkanımız, en düşük emekli maaşı, asgari ücrete eşitlenene kadar, emeklilerin sesini duyurmaya devam edeceğiz dedi. Ve arkasından dün gece ek zam haberi geldi. Ancak bu bir zam değildir. Yapılacak artış emeklilerimizin hiçbir sorununa çare değildir” dedi.

“SIRÇA KÖŞKLERDE SİYASET YAPANLAR EMEKLİNİN KİRASINI ÖDEYEMEDİĞİNDEN HABERDAR MI?”

Emekli aylıklarının düşük olmasının en önemli sebebinin, AKP’nin 2008 yılında çıkardığı 5510 sayılı kanun olduğuna dikkat çeken Gülcan Kış, bu kanunla aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayısı düşürüldüğü için emekli aylıklarının da düştüğünü vurguladı.

Gülcan Kış, “Memur ve emekliler ENAG ve İTO enflasyonunu yaşamaktadır. Ancak, TÜİK enflasyonu ile zam almaya mecbur bırakılmaktadır. Komisyonda teklifin görüşmeleri sırasında, Türkiye Emekliler Derneği temsilcisi, söz konusu tutarın asgari ücrete endekslenmesini talep etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizde bunu önerdik ancak önergemiz AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Herkes şunu çok iyi biliyor ki; emeklilerimizi zor bir yıl bekliyor. Gerçeklerden uzak, sırça köşklerinde siyaset yapanlar, kiralarını ödeyemediği için devletin huzur evlerine rekor başvuru yapan emeklilerimizden acaba, haberdarlar mı? Emeklilerimiz bu ücretlerle kiralarını ödeyemiyorlar. Huzurevlerine geçmek için başvuru sırasının gelmesini bekliyorlar” dedi.

“ÜLKEYİ BİR AVUÇ ZENGİNİN MENFAATİNE TESLİM EDENLERE CEVABI YEREL SEÇİMLERDE VERİN”

AKP iktidarının yarattığı ekonomik kriz karşısında çözümsüz ve çaresiz durumda olduğuna değinen Gülcan Kış, “Emeklilerle ilgili olarak getirilen kanun teklifi, Cumhurbaşkanı’nın ilan ettiği “Emekliler Yılına” uygun düzenleme olmadığını görüyoruz. Bu kürsüden 86 milyon vatandaşımıza sesleniyorum. Özellikle emeklilerimize sesleniyorum. Herkesin, huzurlu, eşit, ayrımsız ve refah içinde yaşayacağı bir toplum için, bu ülkeyi bir avuç zenginin menfaatlerine teslim edenlere gereken cevabı yerel seçimlerde gelin hep birlikte verelim. Milletin yolundan değil, kendi çıkarlarının yolundan yürüyenlere, artık yeter diyelim. Yasa teklifinde başta işsizlik ve enflasyon olmak üzere Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunların temelden çözümüne yönelik herhangi bir öneri bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, kanun teklifine bu haliyle karşı olduğumuzu bildiriyorum” ifadelerini kullandı.

“CHP’Lİ BELEDİYELER EMEKLİLERE SAHİP ÇIKIYOR”

“Emeklilerimize hak ettikleri insanca yaşamı ve değeri verirseniz gerçek müjdeyi vermiş olursunuz” diyen CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP’li belediyelerin emeklilerle ilgili çalışmalarına da değindi.

Kış, “Müjdenin ne olduğuna dair sizlere Mersin’den bir örnek vermek istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyemiz sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi gereken emekliler başta olmak üzere dezavantajlı kesimlere her türlü imkânı ve hizmeti sunmaktadır, emekli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için birçok projelerle de hizmetlerine devam etmektedir. Yine, tüm Türkiye'de, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin olduğu her kentte emeklilerimiz başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi olan herkese hiçbir ayrım yapılmaksızın maddi ve manevi hizmetler de sunulmaktadır” ifadelerini kullandı.