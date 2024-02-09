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CHP'li Gülcan Kış: Bu Millet Affetmeyecek

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CHP'li Gülcan Kış: Bu Millet Affetmeyecek
CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin “Bazı depremzedeler iyi ki evimiz yıkıldı bize villa verdiniz diyorlar” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Kış, “Depremzedelerimizin acılarını bu şekilde manipüle edenleri, şantajla oy toplamaya çalışanları tarih affetmeyecektir, bu millet affetmeyecektir” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin “Bazı depremzedeler iyi ki evimiz yıkıldı bize villa verdiniz diyorlar” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Kış, “Depremzedelerimizin acılarını bu şekilde manipüle edenleri, şantajla oy toplamaya çalışanları tarih affetmeyecektir, bu millet affetmeyecektir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM genel kurulunda söz alarak depremzede yurttaşların sesi oldu. Gülcan Kış’ın gündemine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin skandal sözleri de vardı.

Gülcan Kış, “Acının siyaseti olmaz, defalarca "Yaşanan felaketler üzerinden siyaset yapılmaz" dedik ancak tarihimizin en büyük felaketi olan depremin daha birinci yıl dönümünde AKP Hükûmetinden skandal sözlere tanık olduk. 21 yıllık iktidardan depremzedelere verdiği sözleri tutması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize oy vermezseniz size hizmet yok!" diye halkı açıkça tehdit etmiştir. Yetmedi, AKP'li Çevre Bakanı milyonların karşısında, canlı yayında, depremzedelerin "İyi ki evlerimiz yıkılmış, bize villa verdiniz" dediğini iddia etmiştir. Ailesini, yakınlarını, yuvalarını kaybeden insanlarımıza verilecek hiçbir villa, acılarını dindiremez Sayın Bakan. Depremzedelerimizin acılarını bu şekilde manipüle edenleri, şantajla oy toplamaya çalışanları tarih affetmeyecektir, bu millet affetmeyecektir” dedi.

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