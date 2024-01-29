CHP'li Erhan Adem: Üreticiyi İthalatla Terbiye Etmeyi Bırakın

Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AKP iktidarının ayçiçeği ve yağı ithalatıyla ilgili kararına sert tepki göstererek, “Üretime ve üreticiye destek vermeyerek, ithalatın önünü açarak üreticiyi ithalatla terbiye etmek istiyorlar. Çözümü üretmek yerine, gümrük duvarlarını kaldıranların, derhal bu yanlıştan dönmelerini istiyoruz.” dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in açıklaması şöyle:

“AKP iktidarı, tarımsal ürünlerde planlama yapmadığı için Türkiye yıllar içinde ayçiçeğinde bağımlı hale geldi. Üretimdeki sorunlar ve maliyet artışları sebepleriyle ayçiçeği üretiminde talep karşılanamadı. AKP İktidarı döneminde Türk tarımı desteklenmeyi bırakın tasfiye edilmiş, yaşanan her sıkıntı ithalat ile çözülmeye çalışılmıştır. Bu sürdürülebilir bir durum değildir.

Ticaret Bakanlığı'nın ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisinde indirime gitmesini değerlendiren Erhan Adem, “Ayçiçeği tohumunda yüzde 27'den yüzde 12'ye, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36'dan yüzde 22'ye düşürülen gümrük vergisi, yerli üreticinin sonunu hazırlıyor.

Türkiye artık buğday ve ayçiçeği başta olmak üzere pek çok tarım ürününde kendi kendine yeterli değil. İthalatı teşvik eden bu politika, aracıların ve tüccarların cebini doldururken halkın alım gücünü azaltıyor. Ayçiçek yağı sektöründe uluslararası şirketlerin karlı çıkarken, yerli sanayici devamlı olarak olumsuz etkileniyor. İthalat çözüm değil, çiftçilere tarımsal destek ve teşvik çözümdür. Dışa bağımlı olmamız, yerli üreticimizin ilerisini görmesini engelliyor. Politikalarımızı yerli sanayicimizi destekleyecek şekilde yeniden gözden geçirmeliyiz" dedi

Yılda en az 1,5 milyar doların Ayçiçek ithalatına gittiğini belirten Erhan Adem, “bu paranın çiftçilere verilmesi gerektiğini vurguladı. Erhan Adem, “Yerli üreticiyi desteklemekten başka çıkış yok. İthalat maliyetini yerli üreticiye aktardığımızda yani ithalata ödediğimiz fiyatı yerli üreticiye verdiğimizde inanın sorun kendiliğinden çözülecek” dedi.