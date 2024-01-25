CHP'li Erhan Adem: Kızıldeniz'deki kaos Türkiye’nin dış ticaretini de sekteye uğratıyor

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada “Kızıldeniz'deki kaos, meyveden sebzeye kadar birçok ürünün sevkiyatını aksatmaya başladı. Kızıldeniz’de yaşanan süreç, küresel tedarik zincirindeki kırılmaların yanı sıra Türkiye’nin dış ticaretini de sekteye uğratıyor.” İfadelerine yer verdi.

Gıda maddeleri yüklü gemiler, daha uzun ve daha maliyetli bir rota olan Afrika'yı dolaşarak Kızıldeniz’deki saldırılarından kaçınmaya çalıştığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik saldırılar, Türkiye’nin dış ticaretine de yansımaya başladı. Yaşanan kaos, küresel tedarik zincirindeki kırılmaların yanı sıra Türkiye’nin dış ticaretini de sekteye uğratıyor. Bekleme sürelerinin uzaması ile birlikte gıda ürünleri gibi zamana dayalı ürünlerin ticaretinde büyük sıkıntılara neden oluyor. Henüz Türkiye’deki fabrikalarda Kızıldeniz kaynaklı bir üretim molasının söz konusu olmadığını belirtirken Erhan adem, süreç uzamaya devam ederse Türkiye gibi buğday ithalatı yapan ülkelerde ticaretin krize yönelik yavaşlaması kaçınılmaz olacak.”

Bazı ihracatçılarımızın siparişleri, yurt dışındaki alıcısı tarafından ötelenmeye başlandığını belirten Erhan Adem, “Artan lojistik maliyetler iç piyasada da fiyatların artmasına neden oluyor. Konteynerlerin fiyatı ve teslimat süreleri artınca hem ithalatçılar hem de ihracatçılar sorun yaşıyor. Bazı tedarikçiler sözleşmelerde ek süre istiyor, bazıları iptal ediyor. Bu durum ihracatçılar açısından sürdürülebilir değil. İthalat açısından bakıldığında riskler sanılandan daha büyük. Krizin devam etmesi halinde nakliye halindeki gıdaların bozulması ve daha yüksek fiyatlara satılması kaçınılmaz olacak. Nakliye kesintileri daha da kötüleşirse gıda enflasyonunu daha da arış gösterebilir. Bir an önce fiyat artışları ve tedarik krizinin önüne geçilmeli” dedi.