CHP'li Demir: Kayıt Dışılık Riski Artıyor

CHP Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, yaptığı yazılı basın açıklamasında, asgari ücret artışları ile vergi dilimlerinin dengesizliğine dikkat çekerek, “çalışanlar elde ettikleri ücretler dolayısıyla vergi ödüyorlar ve Türkiye'de vergi uygulaması artan oranlı bir yapıya sahip. Bu durum acilen düzeltilmez ise ticari hayatta kayıt dışılık riski artacak.” İfadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, vergi uygulamasındaki artan orantılı yapı neticesinde brüt ücrete uygulanan verginin Ocak ayından başlayarak her ay bir sonraki ayın vergi matrahına eklenerek yılsonuna kadar devam etmekte olduğunu, çalışanın ödediği vergi artığı için ücretinde azalış meydana geldiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2014 yılından bu yana asgari ücretlinin elde ettiği gelirler nedeniyle kapsama giren vergi dilimleri yıllar içerisinde bir vergi kaybına uğramıştır. Örneğin, 2014'te asgari ücretli, gelir vergisinin %15'lik dilimini 10. ayda aşarken, 2023 itibariyle bu süre 6. aya düşmüş ve %20'lik vergi dilimine girmiştir.

Asgari ücretlilerdeki vergi istisnasının getirildiği 2022 yılına rağmen, fazla mesai, ikramiye gibi yan ödemeler, vergi dilimlerindeki düşük artış nedeniyle vergi ödemelerini artırmaktadır. Önümüzdeki 2024 yılındaki vergi dilimi artışlarıyla beklenen asgari ücret artışları karşılaştırıldığında, 2000 yılında 17 kat olan farkın 2024'te 5 kata kadar düşmesi beklenmektedir.

Eğer gelir vergisi ilk dilimi asgari ücretin en az 10 katına göre hesaplanmış olsaydı, 2023 yılında %15'lik vergi dilimi 70.000 TL yerine en az 134.000 TL seviyesinde olması gerekirdi. Vergi dilimlerindeki bu dengesizlik, asgari ücretlilerin daha erken ve yüksek vergi dilimlerine girmesine yol açarak gelir kaybına sebep olmakta, ayrıca asgari ücretin üzerinden gelir elde edenlerin enflasyonla ve vergi dilimiyle mücadele etmelerine neden olmaktadır.

Ülkemiz ticari hayatında işveren ve iş gören arasındaki anlaşmalar genellikle net ücret üzerinden yapılmaktadır. Vergi dilimlerindeki dengesizlik düzeltilmezse, çalışanlar daha fazla vergi ödemek istemeyecek, hak kayıpları yaşayacak ve kayıt dışılık riski artacaktır.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Ülkemizdeki her seviyeden ücretlilerin önemli sorunu olan vergi tarifesinde acilen değişikliğe gidilerek, adaletli bir sistemin oluşturulması ve çalışanların üzerindeki bu yükün en aza indirilmesi gerektiğini ifade etti.

Son 10 yıla ait karşılaştırma tablosunu aşağıda görebilirsiniz.