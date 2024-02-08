CHP’li Ali Gökçek: Çocukların Olması Gereken Yer Fabrikalar, İşyerleri Değil; Okul Sıralarıdır

Staj adı altında ucuz işgücü olmaya zorlanan çocukların can güvenliği olmaksızın çalıştırıldığı MESEM modelinin bir an evvel Meclis gündemine alınması gerektiğini belirten CHP’li Ali Gökçek; “İSİG verilerine göre 21 yıllık AKP döneminde en az 931 çocuğumuz iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirmiş. Sadece 2023 yılında 14 yaş ve altı 22 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 32 çocuk işçi olmak üzere 54 çocuk işçi iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirmiştir. Sadece Ocak ayında 18 yaş altında 7 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti. Ekonomik koşullar, derinleşen yoksulluk, sosyal politikaların eksikliği çocukları okuldan koparıp ucuz işgücü olmaya zorluyor. Oysa çocukların olması gereken yer yaşlarına uygun olmayan fabrikalar, işyerleri, üretim merkezleri değil; okul sıralarıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklar Yalnızca Bir Gün Okul Yüzü Görebiliyor

CHP’li Ali Gökçek TBMM çatısı altında bir an evvel bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirttiği önergesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında örgün eğitimden koparılarak ucuz işçi olarak çalıştırılan çocuklarımızdan son 1 yılda, 8 çocuğumuzun iş cinayetine kurban gittiğini belirterek “Mesleki eğitim adı altında 2 milyona yakın çocuk haftanın bir günü okulda, dört günü ise yaşlarına uygun olmayan işyerlerinde staj adı altında ucuz işgücü olarak çalıştırılıyor. MESEM modeli çocuk işçiliğin önünü açarak onları ölümle burun buruna yaşamaya zorluyor.” dedi.

“Artan derin yoksulluğun çocukları örgün eğitimden kopardığını ve ucuz işgücü olmaya zorladığını söyleyen CHP’li Ali Gökçek, “TÜİK verilerine göre 2021 yılında 520 bin çocuk çalışıyorken, bu sayı 2022 yılında 619 bine çıkmıştır. 1 yılda sadece 15-17 yaş arasında çalışan çocuk sayısı 101 bin artmış durumda. Bir an evvel Meclis olarak artan çocuk işçiliğini ve 18 yaş altı iş cinayetlerini gündemimize almalı, bu konuyu kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturmalıyız” diye konuştu.