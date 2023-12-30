CHP'li Adem: Hedefler ile tarımsal gerçekler arasında derin bir uçurum var

Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tarım sektöründe bu yıl yaşanan gelişmeler ve 2024 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarımın ülkemizin sahip olduğu en büyük potansiyellerden biri olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, belirlenen hedefler ile tarımsal gerçekler arasında derin bir uçurum olduğuna dikkat çekti. Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem; 2023’ ün tarım sektörü için vaatlerle dolu bir yıl olarak başladığını, ancak yıl ilerledikçe AKP'nin tarım politikalarının sadece kağıt üzerinde kaldığını ve tarım sektörünü gerçek anlamda dönüştürecek somut adımlar içermediğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in, 2023 yılında tarım sektöründe yaşanan gelişmeler ve 2024 yılı beklentilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“AKP, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da tarıma dair hedefleri sadece kâğıt üzerinde kaldı. Türkiye, 2024'e geldiğimizde tarım sektöründe hedeflenen dönüşümlerin gerçekleşmediğini görmektedir. AK Parti'nin tarım politikaları, kâğıt üzerindeki sözlerin ötesine geçememiş ve gerçek anlamda bir vizyonuyansıtmamıştır. Gözlemlenen, sadece geçmişten bugüne taşınan bazı konuların takibi ve mevcut politikaların yüzeysel sürdürülmesidir.

Sadece belirli dönemlerde seçim öncesinde artan destekler ve sözlerle dolu beyanatlar, tarım sektörünün gerçek anlamda ilerlemesini sağlamak için yeterli değildir. Gerçekten dönüştürücü olacak, sektörün ihtiyaçlarına yönelik, uzun vadeli ve sürdürülebilir politikaların eksikliği açıktır. İşte boşa geçen 1 yılın özeti:

Ocak-Mart 2023: Seçim öncesinde tarım sektörüne yönelik vaatler artırıldı ve desteklerin güçlendirilmesi konuşuldu. Ancak, vaatlerin gerçekleşme oranı, gerçek ihtiyaçları karşılamaktan tamamen uzaktı.

Nisan-Haziran 2023: Seçimlerin ardından, belirtilen tarım politikalarının uygulamaya geçirilmesi bekleniyordu. Ancak, öne çıkan politika değişiklikleri ve somut adımların atılması beklenen düzeyden çok uzaktaydı.

Temmuz-Eylül 2023: Mevsimsel rutin tarım destekleri verilmeye başlandı. Ancak, bunların sektörün genel dönüşümüne sağladığı katkı bir türlü hissedilemedi

Ekim-Aralık 2023: Yılsonuna gelindiğinde, tarım sektöründe önemli bir dönüşüm gözlenmedi. Politikaların vaatlerin ötesine geçmediği ve sektörde gerçek bir vizyonun olmadığı eleştirileri her kesimden yükselmeye başladı.

2024 için tarım sektöründe gerçek anlamda dönüştürücü politikaların oluşturulması ve somut adımların atılması beklendiğini belirten CHP’li Erhan Adem, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Hedeflerin gerçekleştirilmesi için sadece vaatlerin değil, etkili ve yenilikçi politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Coğrafi konumumuz, iklim şartlarımız, toprak yapımız ve doğal kaynaklarımız, dünya çapında önemli bir tarım gücüne dönüşebilmemiz için yeterli. Ancak, bu potansiyeli harekete geçirecek politikalar ve somut adımlar göremiyoruz.

Tarımda teknolojik yeniliklere önem verilmeli ve çiftçilere bu alanda destek sağlanmalıdır. Dijital tarım uygulamaları, akıllı tarım teknikleri ve verimlilik artırıcı projeler teşvik edilmelidir. Çiftçilerin güçlendirilmesi, eğitim imkânlarının artırılması ve tarımsal üretimde daha rekabetçi olabilmeleri için destekleyici politikalar oluşturulmalıdır. Sektördeki gelir adaletsizliği ve kaynak eşitsizliği göz önünde bulundurularak, çiftçilerin hakları korunmalıdır.Sürdürülebilir tarım uygulamaları teşvik edilmeli, çevreye duyarlı tarım politikaları geliştirilmelidir. Su yönetimi, toprak koruma ve organik tarım gibi alanlarda öncü adımlar atılmalıdır. Tarımsal ürünlerde uluslararası pazarlarda daha etkin bir konuma gelmek için dış ticaret politikaları gözden geçirilmeli ve ihracatı artıracak adımlar atılmalıdır.

CHP olarak, tarım sektörünün gelişimi için etkili politikaların oluşturulmasını ve çiftçilerin, üreticilerin ve sektörde çalışanların haklarının korunmasını bekliyoruz. 2024, tarımın sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından daha ileri bir seviyeye taşınabileceği bir yıl olmalıdır.”