BTP lideri Hüseyin Baş: Yazıklar Olsun!

BTP lideri Hüseyin Baş’tan İsveç’in NATO üyeliğine evet diyen partilere tepki Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'de onaylanmasına tepki gösterdi.

Hüseyin Baş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Ey muhafazakarlar, milliyetçiler, Atatürkçüler…



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri ifadeleri şu kullandı;

"Ey muhafazakârlar, Kur'an-ı Kerim yakılmasına müsaade eden İsveç'e evet dediniz.

Ey milliyetçiler, PKK'ya destek veren İsveç'e evet dediniz.

Ey Atatürkçüler, Türkiye Cumhuriyeti'ne aleni düşmanlık yapan İsveç'e evet dediniz.

Yazıklar olsun…"



“Balon patladı”



BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş bir diğer paylaşımında ise “İsveç konusunda balon olduklarını söylemiştim. Bugün balon patladı. İçinden sadece hava çıktı” notuyla bir video paylaştı.

Hüseyin Baş, iktidarın İsveç konusunda ortaya koyduğu tavrı eleştirdiği videoda şu ifadeleri kullandı;



AB kartından sonuç alınabilecek mi?



"İsveç'in NATO'ya katılma hususu bir yıldır aşkın süredir gündemde olan bir husus. Biz bu süreç içerisinde Avrupa Birliği diye bir şey söyledik mi? Söylemedik! Ama bir anda Avrupa Birliği diye bir şey çıktı ortaya. Biz Avrupa Birliği'ne girebilelim diye İsveç'in NATO müzakerelerine bir şart koymadık. Biz millet çok ses çıkarmasın diye insanları uyuşturabilmek adına hükümetimiz İsveç'i de NATO'ya almanın bir yolu olarak Avrupa Birliği kartını ortaya attı. Peki bu karttan bir sonuç alabilecek mi, alamayacak!



Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar !



Ne diyor sayın Cumhurbaşkanımız, '50 yılı aşkındır Avrupa Birliği kapısında bekletilen ülkemiz…' 50 yılı aşkındır kapıda bekletiliyor olman sana bir şey ifade ediyor mu? İnsan anlamaz mı, almıyor adam seni. Hani bir kızı istemeye gider adamın biri, vermezler. Adam anlamaz ikinciye gider 'çikolatayı eksik getirmişiz' ikincide yine vermezler. Üçüncüye gider yine vermezler. Ama 50 sefer bir kız evine gidip kız istendiğinde kızı sana vermiyorlarsa olay artık dayanabilirsen dayan Ali Cabbar'a döner. Nitekim Avrupa Birliği'nin bu durumdan bile haberi yok. Avrupa Birliği yarın çıkıp şunu diyebilir; 'Ya ben ne alaka… Siz NATO'da ne yapıyorsunuz yapın, bizi niye karıştırıyorsunuz' diyebilirler.