Bakan Göktaş'tan Önemli Açıklama: 1044 Genç Kamuya Atanıyor

Bakan Göktaş, kamu sektöründe gençlerin istihdamının sadece bir sayısal başarı olmadığını, aynı zamanda gençlerin hayatlarında yeni bir başlangıç noktası teşkil ettiğini vurguluyor. İş hayatına atılan bu adım, gençler için önemli bir gelişim evresi olarak değerlendirilmeli. Kamuya atanan gençlerin, üretim süreçlerine katılarak kendi hayatlarında önemli bir adım atmaları, hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük bir kazançtır.

Eğitim ve Kariyer Planlamasında Devletin Rolü

Devlet koruması altındaki gençlerin eğitimi ve mesleki gelişimi konusunda da önemli adımlar atılmıştır. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliği ile yürütülen İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri, bu gençlere kariyer planlaması konusunda önemli fırsatlar sunmaktadır. 2020 yılından bu yana 8 bin 40 çocuğa verilen bu eğitimler, gençlerin iş hayatına hazırlanmaları açısından büyük önem taşımaktadır.

"Sizler bize emanettiniz"

Bakan Göktaş, devlet korumasından yararlanan gençler için önemli başlıklardan birinin de istihdam olduğunu belirterek, "1988 yılından 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi gencimiz istihdam edilirken 2003-2023 yılları arasında 40 bin 178 gencimizi kamuya yerleştirdik. Bugüne kadar toplamda 61 bin 480 gencimizi kamuya yerleştirdik. İstihdam hakkı olan çocuklarımız için başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık ve kura yöntemiyle yerleştirme usulünü getirdik. Yılda 1 kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz." bilgisini verdi.

Özel sektörde gençlerin istihdamını artırmak adına, işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi gibi SGK primlerinin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet olarak karşıladıklarını anlatan Göktaş, Özel Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla bugüne kadar 10 bin 313 gencin özel sektörde istihdamını desteklediklerini dile getirdi.

Gençlere, "Hayatın her aşamasında sizlerin yanınızda olduğumuzu unutmayın." diyen Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Atama işleminden sonra görevinize başlamadan önce İş Hayatına Uyum Seminerlerimize katılacaksınız. 2023'te bu seminere 1029 arkadaşımız katıldı. Eğitim hayatınız sonrasında iş hayatına atılmanızda da desteğimiz devam edecek. Bugün devlet korumasından yararlanmış 1044 gencimizden tercih yapan 851'inin atamasını gerçekleştiriyoruz. Artık birer kamu görevlisi olarak atanacağınız kurumlarınızın ve görev yerlerinizin hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Sizler bize emanettiniz ve artık mesai arkadaşımız olarak aramızdasınız. Şimdi size emanet hizmetler var. Artık siz de sorumluluk sahibi olarak aramızdasınız. Size emanet edilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinizden en ufak bir şüphem yok. Çalışkanlığınız ve dürüstlüğünüzle her biriniz inşallah aldığınız emaneti en güzel şekilde temsil edeceksiniz."

Programda, devlet korumasında yetişmiş, milli muharip uçak KAAN'ın projesinde yer alan Moda Tekstil ve Tasarım Bölümü mezunu Yusuf Akgün'ün "Benim Hikayem" adlı kısa filmi gösterildi. Daha sonra Akgün ile devlet korumasında yetişen diş hekimi Gülay Tokatlıoğlu duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına atanması için butona bastı. Atamanın ardından ismini listede gören bazı gençler duygusal anlar yaşadı.