Bağımsız Belediye Başkan Adayından İlginç Seçim Vaadi

Küçükçekmece Bağımsız Belediye Başkan Adayı, sosyal medya hesabında paylaştığı ilginç seçim vaadiyle dikkat çekiyor. Adayın özgün ve ilginç açıklamaları arasında yer alan video, vatandaşları şaşırtmayı başardı.



Videoda, aday şu sözleri dile getirdi: "Ey Küçükçekmeceli Hemşehrilerimiz, bu dünyadan göçerken bu tarafı düşünmeyin, siz öbür taraf için kaygılanın! Biz belediye olarak 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vereceğiz! Siz öbür tarafı düşünün, bu taraf bizim işimiz..."



Adayın vaadi, geleneksel seçim sözlerinden farklı olarak öne çıkıyor. Vatandaşlara yönelik bu ilginç vaat, adayın belediye hizmetlerine getireceği farklı bir bakış açısını yansıtıyor. Adayın sözleri, ölüm sonrası hayatı düşünerek, belediyenin hizmet kalitesini vurgulamak amacını taşıyor.



Küçükçekmece sakinlerinin beklentilerini ve önceliklerini sıra dışı bir şekilde ifade eden bu vaat, seçim kampanyasında fark yaratmaya aday olduğunu gösteriyor. Adayın bu özgün vaadi, sosyal medyada büyük ilgi çekerek tartışmalara neden oldu. Seçmenler, bu tarz ilginç vaatlerle karşılaşmaya alışık olmasa da, adayın farklı bir perspektif sunarak dikkat çekmeyi başardı.