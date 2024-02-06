Babacan: Deprem göz göre göre geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir yıl önce yaşanan depremlerin yıl dönümünde bir video paylaşarak hayatını kaybedenleri andı.

Babacan, Kahramanmaraş’ta bulunan bir otelin enkazının önünden seslendiği videoda, aynı otelde 13 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı konuşmayı hatırlattı. Depremden bir buçuk yıl önceki konuşmasında “Bölgeyle ilgili bir ‘deprem acil eylem planı’nın derhal oluşturulması gerekiyor” cümlesini kuran Babacan, konuşmayı yaptığı otelin depremde yıkılacağının yetkililerce bil indiğini belirtti. Ali Babacan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Önlem alması gerekenler sadece izledi”

“6 Şubat depremlerinden bir buçuk sene evvel burada, o yıkılan otelde Kahramanmaraş il kongremizi yapmıştık. O yıkılan otelde demiştim ki, ‘Uzmanlar uyarıyor, ‘Doğu Anadolu Fayı’nın Maraş bölümünde 500 yıldır birikmiş bir enerji var’ diyorlar. Bölgeyle ilgili bir ‘deprem acil eylem planı’nın derhal oluşturulması gerekiyor, derhal. Bu işin ‘sonra bakarız’ı yok. Bu işin şakası yok’ demiştim. Deprem geliyor diye diye geldi. Önlem alması gerekenler, şehri depreme dirençli hale getirmesi gerekenler sadece izledi.”

“İlgililer biliyordu buranın sağlam olmadığını”

“6 Şubat sabahı yıkılan otele saatlerce kimse ulaşamadı. Günler sonra arama kurtarma çalışmaları başladı. Kimse canlı kurtarılamadı. Çok kıymetli, sevdiğim bir arkadaşımın gencecik kardeşi de buradaydı, bu oteldeydi. Beytullah’ın cansız bedenine on bir gün sonra ulaşıldı. Beytullah buraya iş için gelmişti. Burada kalmıştı çünkü şehrin merkeziydi ve 4 yıldızlı bir oteldi. Oysa ilgililer biliyordu buranın sağlam olmadığını. Yaptıkları tatbikatta buranın yıkılacağını yazmışlardı.”

“İnsanlar elleriyle evlatlarına ulaşmaya çalıştılar”

“Hem deprem olacağını hem de bu binanın yıkılacağını biliyorlardı. Ve bu otel yine de açıktı, hizmetteydi. 11 gün boyunca burada, bu yıkılan otelde, çevredeki tüm yıkılan binaların yanında, tüm şehirlerde insanlar, elleriyle evlatlarına ulaşmaya çalıştılar. Elleriyle enkazı kazmaya çalıştılar. Toprakları, taşları, demirleri tırnaklarıyla aşacaklarını sandılar. Deprem, göz göre göre geldi, göz göre göre canlarımız gitti.”

Twitter hesabındaki paylaşımda, Ali Babacan şu ifadeye yer verdi:

“Deprem ‘geliyorum’ dedi, önlem alması gerekenler kulaklarını tıkadı. Göz göre göre canlarımız gitti. Unutmadık, asla unutmayacağız… 6 Şubat’ta ihmallere kurban verdiğimiz her bir canımızı rahmetle anıyorum.