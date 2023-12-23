Babacan, Bahçelievler’de esnaf ziyaretlerinde bulundu

Bahçelievler’de bir gözlükçüyü ziyaret eden Babacan, kendisine sorulan “Ekonomiyi nasıl düzeltelim? Siz biliyorsunuz, bu işin profesörü sizsiniz. Biz çok uğraştık ama olmadı” sözleri üzerine şu açıklamada bulundu:

“Bol bol tavsiyede bulunuyoruz. Ekonomi yönetiminde bazı eski arkadaşlarımız var, ‘Şunu yapın, böyle yapmayın. Şöyle yaparsanız iyi olur, böyle yaparsanız yanlış olur’ diyoruz. Dün yine Meclis’te basın toplantısı yaptık, tavsiye verdik. Dedik ki ‘Önce bir şu TÜİK’e dönün, enflasyonu düzgünce bir açıklasın. Oradan başlayın. Merkez Bankası ‘Enflasyonu indireceğim’ diyor, hangi enflasyonu? Vatandaşın başka bir enflasyonu var. Piyasanın enflasyonu başka TÜİK’in başka.”

‘Ekonomi yavaşlayınca A’dan Z’ye her yerde sıkıntı büyüyor’

Eczaneye girerek hal, hatır soran Babacan, vatandaşın, “Ham madde sıkıntılı, dolar kuru üzerinden geliyor. Sağlık Bakanlığı zam yapmıyor. Bir yerde bir yanlış var biz keşfedemiyoruz ama yöneticiler biliyor. Bütün sektörler böyle sadece eczacılık değil. İnşaat sektörü zamlardan şikayetci, konfeksiyon öyle, gıda öyle, biz böyleyiz. İmalat yeterince yapılamıyor, satıcılar para kazanamıyor, vatandaş kazanamıyor. Böyle bir gidiyoruz, yani idare ediyoruz” sözlerine şu yanıtı verdi:

“Ülkenin millî gelirinin Euro kuru da aşağılarda kaldığı için sorun orası. Ekonomi yeterince büyümediği için, daraldığı için bu kez de milletin alım gücü sıkıntılı, devletin imkanları sınırlı. Ekonomi yavaşlayınca maalesef A’dan Z’ye her yerde sıkıntı büyüyor.”

‘En büyük hata kuralsız vatandaşlık’

Bir taksi durağında taksici esnafı ile çay içerek sohbet eden Babacan kendisine sorulan, “Suriyelilerin kalması-gitmesi durumu ne olacak?” sorusu üzerine açıklamada bulundu:

“Olayın başlarında Suriyelilerin can tehlikesi vardı. Onlar orada ölüm tehlikesi ile karşı karşıyayken bize de ‘Kal, orada öl’ demek yakışmaz, o insani bir şey değil. Sonrası kötü yönetildi. Artık vatandaşlık vermeye de başladılar ve neye göre verdikleri belli değil, kriterleri de yok. En son baktığımda 150 bin kadar verilmiş vatandaşlık vardı. Şimdi Suriyeliler diyorlar ki, ‘Biraz daha burada duralım, belki bize de vatandaşlık verirler.’ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kıymetlidir. Burada en büyük hata kuralsız vatandaşlık vermektir.”

‘Siz söylüyorsunuz, onlar uyguluyor’

Bahçeli sokaklarında dolaşarak, ziyaretlere devam ettiği sırada, “Bu sene hükûmette var mı bir kadro?” diye soran kadına Babacan, “Biz şu anda hükûmette olmadığımız için bilmiyorum” cevabını verdi. Kadın ise Babacan’a “Ama sizin söyledikleriniz genelde oluyor. Siz söylüyorsunuz, onlar uyguluyor” şeklinde konuştu.

‘Esnafın eli kir tutmaz’

Girdiği kırtasiyede yine bir esanaf ile sohbet eden Babacan sorunları dinledi, babasının esnaflık yaptığı dönemlerdeki anılarından bahsetti.

Vatandaşın, “Esnaf çok zor durumda. Ben emekliyim dolar kurundan maaşım o kadar erimiş durumda ki, emekli olduğum zamanla şimdiki doları düşününce yani şu anda benim 30 bine yakın maaş alıyor olmam lazımdı” sözleri üzerine Babacan, “Döviz kurundaki artış kadar vatandaşın maaşı artmadı. Maalesef bütün ülke fakirleşti” ifadelerini kullandı.

Dükkân sahibinin, “Sizi görmek beni çok mutlu etti. Eksik olmayın, ayağınıza sağlık” demesi üzerine tokalaşmak isteyen Babacan, “Şöyle bir hal, hatır soralım dedim. Allah kolaylık versin” diyerek elini uzattı.

Vatandaş ise “Sağ olun Başkanım. Ellerim kirli, kusura bakmayın. Siz de esnaf çocuğusunuz, halimizi bilirsiniz” şeklinde konuştu. Bu sözler üzerine Babacan gülümseyerek elini sıktı ve “Esnafın eli kir tutmaz. Ben küçükken naylondan tamamen simsiyah olurdu ellerim. Alışverişlerden toz tutardı naylon, bir tutardım ellerim simsiyah olurdu” ifadelerini kullandı.

Bahçelievler ziyaretinde yoğun ilgi gören Babacan, fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşları kırmayarak sık sık objektiflere poz verdi.