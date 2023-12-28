  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Babacan: Anayasa Mahkemesi kararını uygulayın!

Babacan: Anayasa Mahkemesi kararını uygulayın!

Yayınlanma:
Babacan: Anayasa Mahkemesi kararını uygulayın!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’la ilgili verdiği hak ihlali kararının yerel mahkeme tarafından ikinci kez Yargıtay’a gönderilmesi üzerine açıklamada bulundu.

Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmamasının bir beka sorunu haline geldiğini belirten Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ses çıkarın, gün bugündür”

“Bu ülkenin kurucu senedi, yapılan her işlemin dayanağı olan Anayasa'yı tanımayanlar büyük bir hukuk darbesine imza atıyor. Anayasa Mahkemesi kararına katılın veya katılmayın. Can Atalay’ı sevin veya sevmeyin. Önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti iddiasının gereği olarak bu kararın uygulanması şart. Buradan kabinedeki ve AK Parti’deki makul insanlara sesleniyorum: Sizi dönüşü olmayan karanlık dehlizlere sokuyorlar. Ses çıkarın, gün bugündür. Susmayın, adalete sahip çıkın.”

“Adalet, hak yerlerde ama, iyice sürünsün mü istiyorsunuz?”

“Sayın Erdoğan’a sesleniyorum: Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması bu ülkenin beka sorunu haline gelmiştir. Size dayanarak, sizden aldıkları güçle ülkeyi bu karanlık yola sokanları durdurun. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın sözleriyle sesleniyorum: ‘Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!’

100 yılı aşmış demokrasimiz tamamen ilkel çağlara mı dönsün istiyorsunuz? Adalet, hak yerlerde ama, iyice sürünsün mü istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Sesleniyorum: Utanacaksınız. Bu gidişatı sürdüremezsiniz. Derhal Anayasa'nın asgari gereğini yerine getirip Anayasa Mahkemesi kararını uygulayın!”

Kaynak:Haber Kaynağı

Siyaset
CHP'li Sarı: Asgari Ücret Güneş Görmüş Kar Gibi
CHP'li Sarı: Asgari Ücret Güneş Görmüş Kar Gibi
CHP'li Karatepe: Bu Asgari Ücret Halkı Yoksulluğa Mahkum Etti
CHP'li Karatepe: Bu Asgari Ücret Halkı Yoksulluğa Mahkum Etti
Hakan Fidan ve Antony Blinken Arasındaki Kritik Telefon Görüşmesi
Hakan Fidan ve Antony Blinken Arasındaki Kritik Telefon Görüşmesi
Erdoğan: Terör Saldırıları Türkiye'nin İlerlemesini Engelleyemez
Erdoğan: Terör Saldırıları Türkiye'nin İlerlemesini Engelleyemez
CHP'li Kış'tan Ticaret Bakanı Bolat'a Tepki
CHP'li Kış'tan Ticaret Bakanı Bolat'a Tepki
Ekmen: Cübbeli Ahmet’in iddialarını AK Partili milletvekillerin cevaplamasını istedi
Ekmen: Cübbeli Ahmet’in iddialarını AK Partili milletvekillerin cevaplamasını istedi
CHP'li Nermin Yıldırım Kara: Tüm yurttaşlarımız için erişilebilir ve modern bir şehir kurgusu çıkarmak zorundayız
CHP'li Nermin Yıldırım Kara: Tüm yurttaşlarımız için erişilebilir ve modern bir şehir kurgusu çıkarmak zorundayız