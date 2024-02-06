Avşar: Devlet, millet içindir; halkı tehdit ederek yapmak zorunda olduğu hizmetler üzerinden şantaj yapmaz

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Avşar, “Sayın Cumhurbaşkanı, siz iktidarıyla, muhalefetiyle 85 milyonun cumhurbaşkanısınız ve bu sisteme göre yürütmenin başısınız. Yani bütün kamu kaynaklarını, devlet gücünü ve iktidar inisiyatifini halk adına, halk için kullanma makamısınız. Kaldı ki; ‘üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.’ diye yemin ettiniz.” dedi.

“Ayrımcılığı alenen dile getirmekte ‘asrın itirafı’ oldu”

Avşar, “Kalkıp ‘Hatay, muhalefette olduğu için yardım almadığını ve kaderine terk edildiğini.’ söylüyorsunuz. El Hak, doğru halk sadece Hatay’da değil; Adıyaman’da da Kahramanmaraş’ta da yalnız kaldı. İlk 48 saatte zaten kimse yoktu. Vatandaş tırnaklarıyla enkazı kazıdı ve yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Binlerce vatandaşımız soğuktan donarak öldü. 1 yıl geçti hala yağmur-çamur, kar-kış altında halk yaşama direniyor.” şeklinde konuştu.

Avşar, “Deprem bölgesi, tabirinizle “Asrın felaketi” yaşandı. Büyük acılar, büyük kayıplar oldu. Ama ayrımcılığı alenen dile getirmekte ‘Asrın itirafı’ oldu.” dedi.

“Devlet, siyasi tercihinden dolayı halkı, yapmak zorunda olduğu hizmetler üzerinden tehdit edebilir mi?”

Avşar, “Parmak sallayarak, bize oy vermezseniz, muhalefette kalmaya devam ederseniz, size yağmurlu havada su yok, diyorsunuz. Bu nasıl bir anlayış? Devletin başı, halkına yapmak zorunda olduğu hizmetler dolayısıyla tehdit edebilir mi?” şeklinde konuştu.

Cümlelerinin sonunda Cumhurbaşkanına seslenen Avşar, “Size tüm ülkenin cumhurbaşkanı olduğunuzu tekrar hatırlatıyor, ülkeyi bir bütün olarak kucaklamaya ve yemin metninde söylediğiniz üzere sizi ‘tarafsız’ olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.