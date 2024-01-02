Yerli yol süpürme araçlarına uluslararası talep geçen yıla oranla yüzde yüz arttı

Yerli yol süpürme aracı üretimi ile hem yurt içi hem de yurt dışına hizmet veren Kademe A.Ş., ithal yol süpürme araçlarına kıyasla satın alma ve kullanım maliyetlerinde yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlıyor. Kademe’nin AGA 6000 ve AGA 2100 serisi, kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında yer alıyor. Türkiye’de 500’e yakın belediye, kamu ve özel kurumla aktif olarak çalışan Kademe A.Ş, yurt dışında da 50’nin üzerinde ülkede hizmet veriyor.

Yol süpürme araçları belediyelerin gözdesi

Geçtiğimiz yıla oranla yol süpürme araçlarına olan ilginin oldukça arttığını belirten Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, “Yerli ve milli ürünlerimize talep artıyor. Geçtiğimiz yıla oranla yol süpürme araçlarına olan talep oldukça arttı. Bu artış bizleri memnun ediyor. Yerli ürünlerimiz yurt dışından getirilen ürünlere göre hem satın almada hem de kullanım maliyetlerinde büyük tasarruf sağlıyor. Belediyelerimizden de bu noktada olumlu geri dönüşler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuruldukları günden bu yana ürünlerini sürekli geliştirdiklerini vurgulayan Albayrak, “Her geçen yıl ürünlerimizi geliştiriyoruz. Ar-Ge departmanımızla birlikte, her gelen talebin özel ilgi gerektirdiği bilinciyle müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri dikkate alarak ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 2024 yılında elektrikli tip kompakt yol süpürme aracımızı piyasaya sürmeyi planlıyoruz” dedi.

Kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz

2022 yılına oranla fabrikada yıllık üretim kapasitesini yüzde 100’e yakın oranda artırdıklarını söyleyen Albayrak, “Artan taleple doğru orantılı olarak fabrika kapasitemizi de yüzde 100’e yakın oranda yükselttik. 2024 yılında inşallah çift vardiya sistemine geçerek fabrikadan çıkacak ürün sayımızı daha da artırmayı amaçlıyoruz. Fabrika ve makine yatırımlarımız önümüzdeki yıl artacak. Yeni fabrika binası kurmak ve üretim bantlarımızın sayısını artırmak uzun vadeli hedeflerimiz arasında. Geçen yıla oranla ciromuzu da %150 oranında artırdık. Gelecek yıl bu büyüme hedeflerimizin üzerine çıkmayı ve bulunduğumuz sektördeki konumumuzu sağlamlaştırmayı planlıyoruz” dedi.