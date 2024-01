Vodafone, Bucked Games, Bahçeşehir Koleji ve Webrazzi güçlerini birleştirdi

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, dijital pazaryeri Her Şey Yanımda üzerinden hayata geçirdiği marka işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Vodafone Her Şey Yanımda, oyun stüdyosu Bucked Games, Webrazzi ve Bahçeşehir Koleji işbirliğiyle geliştirilen, sürdürülebilirlik temalı yeni “ECO: Save the Planet” oyununu tanıttı. Türkiye’deki bütün kullanıcılara açık olan oyun, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar gibi konularda farkındalık yaratılmasını hedefliyor. Sürdürülebilirlik tabanlı oyunlaştırılmış bir farkındalık projesi olarak geliştirilen oyun, bu yönüyle Türkiye oyun pazarında ilk olma özelliği taşıyor.

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, şunları söyledi:

“Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda’da müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunmaya devam ediyoruz. Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren ya da web sitemizi ziyaret eden herkes platformumuzu kullanabiliyor ve avantajlı kampanyalarımızdan yararlanabiliyor. Bucked Games, Webrazzi ve Bahçeşehir Koleji ile yaptığımız işbirliğiyle müşterilerimize sürdürülebilirlik temalı yeni bir mobil oyun sunuyoruz. Türkiye’deki bütün kullanıcılara açık olan bu oyunla çevre farkındalığının artırılmasını hedefliyoruz. İlerleyen günlerde oyunu indiren ya da oyuna üye olan müşterilerimize yönelik çeşitli kampanyalarımız da olacak. Herkesi yeni oyunumuzu deneyimlemeye davet ediyoruz.”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, şöyle konuştu:

“Bahçeşehir Koleji’nde önceliğimiz, akademik başarısının yanı sıra toplumsal sorumluluklarının bilincinde nesiller yetiştirmek. Eğitim modellerimize entegre ettiğimiz çalışmalarla öğrencilerimizde toplumsal sorumluluk farkındalığı yaratıyor, uygulamalarımızla bu anlayışı pekiştiriyoruz. Eğitimde oyunlaştırmanın, akademik eğitimin yanı sıra toplumsal duyarlılık konularında da etkili olduğunu biliyoruz. Dijital eğitime öncülük eden bir eğitim kurumu olarak Bucked Games ile daha önce de benzer işbirlikleri gerçekleştirdik ve akademik kadromuzun katkılarıyla farklı oyunlara birlikte imza attık. Bu işbirliğine Vodafone ve Webrazzi’nin de katılımıyla daha fazla kişiye ulaşmasından mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik temalı bu oyunun yalnızca öğrenciler için değil her yaş grubundan insanın çevre farkındalığını artırmasına katkı sunacağını düşünüyoruz.”

Webrazzi Kurucu ve CEO’su Arda Kutsal şunları paylaştı;

“Webrazzi olarak, Vodafone, Bucked Games ve Bahçeşehir Koleji işbirliği ile, teknolojinin, sürdürülebilirlik farkındalığını artırma hedefiyle kullanıldığı bu projenin destekçisi olmaktan mutluyuz. Teknolojiyi doğanın geleceği ve sürdürülebilirliği için kullanan, doğa dostu iklim teknolojileri projelerinin önümüzdeki dönemde daha da artış göstereceğini düşünüyorum. Şimdiden bu alanda bir projenin parçası olmak bizim için keyifli oldu.”

Bucked Games Kurucusu Ahmet Can Yılmaz ise şunları belirtti:

“Bucked Games olarak kurulduğumuz günden beri güvenli ve eğitici oyunlar üretiyoruz. Bu oyunlarda eğlenceyi ön planda tutarken, eğitimi de ihmal etmiyoruz. Bu proje de hem eğitim hem de eğlence açısından taviz verilmeden geliştirdiğimiz bir proje oldu. Süreç başında karar verdiğimiz çevresel farkındalığı kazandırma amacımıza destek olan Vodafone, eğitsel ve pedagojik anlamda düzenlemeler ile oyunun hedefine ulaşmasında katkı sağlayan Bahçeşehir Koleji ve oyunun medya sponsoru olan Webrazzi’ye teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da eğitim ve eğlenceyi bir araya getirmeye devam edeceğiz.”

Hem eğitiyor hem eğlendiriyor

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne özellikle “Denizde ve Karada Yaşam” ve “Temiz Enerji” gibi ana temalar üzerinden katkı sağlamayı amaçlayan “ECO: Save the Planet” oyunu, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar gibi acil konularda farkındalık geliştirmek için bir platform oluşturuyor. Zengin yapboz ve bulmaca mekanikleriyle oyuncuları proaktif çözümler geliştirmeye teşvik eden oyun, renkli ve dinamik görsellerle de eğlenceli bir deneyim sunuyor. Oyun; “Kuraklığa Karşı Çözüm Üretin”, “Okyanusu Çöplerden Arındırın”, “Deniz Canlılarını Kurtarın”, “Gezegeni ve Atmosferi Temizleyin” ve “Afetlere Karşı Aksiyon Alın” bölümlerinden oluşuyor. “ECO: Save the Planet” oyununa Vodafone Yanımda, Google Play ve Apple App Store üzerinden herkes ulaşabilecek.

