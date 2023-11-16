Türkiye'de dijital banka hesap sayısı 104 milyona ulaştı

2021 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından hayata geçirilen “Uzaktan Müşteri Edinimi” uygulamasıyla birlikte bankalar uçtan uca tüm hizmetlerini müşterilerini şubeye çağırmadan sunabilir hale geldi. HangiKredi’de bu noktada tüketicilerin finansal asistanı olarak avantajlı ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tüm ihtiyaçları karşılamaktadır. Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) paylaşmış olduğu veriler dijital bankacılığın Türkiye'de hızla büyüdüğünü ortaya koymaktadır. Rapora göre, Türkiye'de aktif dijital bankacılık hesabı sayısı, 2023 ayının ilk ayında bir önceki yıla göre %21,73’lük bir artış göstererek 104 milyona ulaşmıştır. Bu hesapların yılın başından bu yana %9,8’lik artış göstererek 99.2 milyona ulaşan bireysel hesaplar, 4.8 milyonunu ise ticari hesaplar oluşturmaktadır. 2 milyon 9 bin hesaba ait işlemler sadece internet bankacılığı üzerinden yapılırken, 91 milyon 351 bin hesap kullanıcısı mobil bankacılığını tercih etmiştir.

Erkekler Dijital Bankacılığı Daha Aktif Kullanıyor

Hızlı ve kolay şekilde 7/24 her an bankaya gitmeden tüm işlemlerinizi halletmenize yardımcı olan dijital bankacılık hizmetini Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre en çok erkekler kullanıyor. Dijital bankacılık müşterilerinin %66’sını erkekler, %34’ünü ise kadınlar oluşturuyor. En çok yaygın olarak kullanan jenerasyon ise 36 ile 55 yaş arasında ki kişilerden oluşuyor. Bu veriler neticesinde yetişkin ve orta yaş grubunun teknolojiye ve dijital bankacılığa alıştığı da gözlemlenmektedir.

Uzaktan Hizmetle 4.5 Milyon Yeni Müşteri

Günümüzde sosyal medya ve dijital kanallar müşterilerin tutum ve davranışlarını etkileyen önemli unsurlar haline gelmiştir. Bankalarında dijital döneme hızlı şekilde adapte olarak ayak uydurmasıyla birlikte potansiyel müşterilerine de hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamıştır. Güncel olarak uzaktan müşteri edinimi yapan banka sayısı 17’ e yükselirken, 2023’ün ilk 9 ayında 13.6 milyon yeni müşteri kazanan bankalar, bu müşterilerin 4.5 milyonunu uzaktan müşteri hizmetiyle sağlamıştır. Bu yöntem bankaların yeni müşteri edinimi payını genişletmesi için en önemli yollardan biri olmuştur. Bankacılık ürünleri karşılaştırma sektöründe öncü HangiKredi, uzaktan müşteri edinimi pazarının %14’ünü karşılamaktadır. Yani uzaktan görüntülü görüşme ile banka müşterisi olan kişilerin %14’ü, müşterisi olacağı bankayla HangiKredi aracılığıyla buluşuyor. Bu veride müşterilerin, hayatını kolaylaştıracak finansal hizmetleri kullanmaya ne kadar yatkın olduğunu göstermektedir.

2023 Yılında Kredi Kartı Sayısı 111.4 Milyona Ulaştı

2022 Yılında 99.5 milyon olan kredi kartı kullanım sayısı 2023 Ağustos ayı sonunda 111.4 milyona ulaştı. Yıl içerisinde kapanan, iptal edilen kredi kartları da göz önüne alındığında 8 ayda 16 milyon kredi kartının yeni müşterilerle buluşturulduğu gözlemlenmektedir. 2022 yılı Ağustos ayında 11.7 milyon olan bu sayı bir yıl içerisinde %37’ lik bir artış göstermiştir. Kredi ve kredi kartı tercihlerinde de dijital kanallar aracılığıyla uzaktan hizmet alınarak hızlı şekilde kullanım yapılabilmektedir. 2023’ün ilk 6 ayında, 2022 yılının aynı dönemine oranla %32’lik bir artış ile toplamda 13.7 milyon adet ihtiyaç kredisi kullanılmıştır. Haziran ayından bu yana %44’ten %60’ın üzerine çıkan ağırlıklı faiz oranı sebebiyle son çeyrekte ihtiyaç kredisi kullanımlarında ise düşüş olmuştur.