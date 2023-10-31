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Turkcell’den tekno atık getirene hediye çeki

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Turkcell’den tekno atık getirene hediye çeki
‘Eğitime Dönüştür’ projesiyle Turkcell mağazaları ve Pasaj’da tekno atıklar hediyeye dönüşüyor...

Türkiye’nin Turkcell’i, eğitime yönelik sürdürdüğü sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Turkcell, tekno atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirin çocukların nitelikli eğitimine katkı sağladığı ‘Eğitime Dönüştür’ projesi kapsamında; 8 Kasım’a kadar mağazalara tekno atık getiren herkese 200 TL’lik hediye çeki verecek.

Sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını sürdüren Turkcell’in, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile birlikte başlattığı ‘Eğitime Dönüştür’ projesi hız kesmeden devam ediyor. Turkcell; cep telefonu, bilgisayar, tablet ve aksesuarları gibi tekno atıkların dönüşümden elde edilen gelirlerin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlanarak çocukların eğitimine katkıya dönüştüğü projeyle ilgili yeni kampanyasını duyurdu.

200 TL’lik hediye çeki verilecek

8 Kasım’a kadar Turkcell mağazalarındaki geri dönüşüm kutularına tekno atıklarını getiren herkese 200 TL’lik hediye çeki verilecek. Kampanya 750 kişi ile sınırlı olacak. Tekno atık getirip hediye çeki almaya hak kazananlar 15 Aralık’a kadar hem mağazalarda hem de Pasaj’da hediyelerini kullanabilecek. Kampanyaya katılanlar yalnızca bir hediye çeki kullanabilecek.

Turkcell 32 ton tekno atık topladı

Turkcell’in 4 yıldır aralıksız sürdürdüğü ‘Eğitime Dönüştür’ tekno atık projesi ile hem çevrenin korunmasına destek verildi hem de çocukların eğitimine katkı sağlandı. Turkcell bugüne kadar topladığı 32 ton tekno atığı geri dönüşüme kazandırmış oldu. Bu sayede yüzlerce çocuğun eğitimine destek verildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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