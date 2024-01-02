Türk Hava Yolları’nın Yeni Yüzü: AJet Operasyonlara Başlıyor

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, bünyesinde kurulan AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi (AJet) ile havacılık sektöründe yeni bir sayfa açıyor. Bu gelişme, şirketin operasyonel yeteneklerini genişletirken, Türk havacılık sektörünün de küresel rekabetteki konumunu güçlendiriyor.

AJet'in İşletme Ruhsatı Alması ve Türk Havacılığının Yükselişi

AJet, resmi işletme ruhsatını alarak faaliyetlerine başladı. Bu önemli adım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla düzenlenen bir törenle kutlandı. Uraloğlu, Türkiye'nin son yirmi bir yılda havacılık alanında kaydettiği ilerlemeleri vurgulayarak, havalimanı sayısının ve uluslararası uçuş noktalarının artışını örnek gösterdi. 2023 yılı, pandemi sonrası havacılık sektöründe bir toparlanma yılı olarak kayıtlara geçti.

Türk Hava Yolları ve AnadoluJet'in Yeniden Yapılanması

AnadoluJet'in AJet'e dönüşümü, rekabetçi piyasa şartlarına uyum sağlama ve hizmet kalitesini artırma amacı taşıyor. Türk Hava Yolları'nın "bayrak taşıyıcı" kimliği ve yolculara sunduğu ev konforunu hissettiren hizmet anlayışı, AJet ile yeni bir boyut kazanıyor. Bu yeniden yapılanma süreci, geçtiğimiz yıl başlayarak, ön izin ve ruhsat başvuruları ile devam etti.

AJet'in Gelecek Vizyonu ve Hizmet Kalitesi

AJet, ergonomik koltuk tasarımı ve konforlu seyahat imkanları sunarak havacılık sektöründe fark yaratmayı hedefliyor. Türkiye'de faaliyet gösteren on dört havacılık şirketi içinde, yolcu ve yük taşımacılığında öncü bir rol üstleniyor. THY ve AJet, yakın coğrafyada marka değerini artırarak, ihracat rakamlarında önemli bir katkı sağlayacak.

AJet'in Yeni Nesil Uçakları ve Kapasite Artışı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, AJet'in 103 uçaklık filosuyla iç ve dış hatlarda geniş bir ağa hizmet vereceğini belirtti. Yeni nesil uçaklara geçiş, kabin konfigürasyonlarındaki standartlaşma ve yolcu konforunun artırılması, AJet'in öncelikleri arasında yer alıyor. 2022 yılında THY'nin Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar ve AJet'in bu katkıları artırarak sürdürmesi bekleniyor.