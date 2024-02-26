Treyler üretim ve ihracatında rekor kırıldı

Treyler sektörünün tek temsilcisi Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), tarafından düzenlenen Ağır Vasıta ve Treyler Zirvesi, ‘Geleceğin Treyleri, Türkiye’de Treyler Üretiminin Geleceği’ başlığıyla gerçekleşti. Zirvede, treyler üreticilerinin yanı sıra, tedarikçiler ilgili kamu, özel sektör, kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Zirve kapsamında 4 farklı panel yapıldı. Treyler üreticileri, tedarikçiler ve hizmet veren firmaların yetkililerinin katıldığı panellerde, sektör paydaşları en son gelişmeler ışığında sektörün geleceği hakkında görüşlerini paylaştılar.

Yazar Ahmet Şerif İzgören’in liderlik ve yönetişim üzerine yaptığı konuşma ilgiyle takip edildi.

“Türkiye’yi Avrupa’nın treyler üretim merkezi yaptık”

Zirvenin açılışında konuşan TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, sektörün Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’ü 60 bin adetlik üretimle tarihi rekorla kapatırken, ihracatta 25 bin adede ulaşıldığını kaydetti. Şentürk, “TREDER’i kurarken en büyük amacımız; Türkiye’yi Avrupa’nın üretim merkezi haline getirmekti. Bu yolda çok büyük aşama kaydettik. Almanya’dan sonra Avrupa’nın ikinci büyük üretim yapan ülkesiyiz.” dedi. Treyler üretimi kadar tedarikçilerin sektöre sunduğu parçaların da Türkiye’de üretildiğini aktaran Şentürk, “Burada üretim yapan kazanır” dedi.

“Türk treyler sektörünü dünya çapında bir lider haline getirebiliriz”

TREDER Başkan Yardımcısı Kaan Saltık yaptığı konuşmada, TREDER’in amacı ve hedefleri hakkında bilgi verirken, 60 bin adetlik üretim ve 800 milyon dolarlık ihracatla sektörün üretimde ve ihracatta geldiğini noktaya dikkat çekti. Saltık, “Hedefimiz ülkemizi Avrupa Birliği ve çevre ülkeler için treyler üretim merkezi haline getirmek ve ihracatımızı milyar dolarlık rakamlara çıkarmaktır. Önümüzdeki dönemde, teknolojik yeniliklerin ve sürdürülebilirlik prensiplerinin rehberliğinde, sektörümüzü daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. Birlikte çalışarak, Türkiye'nin treyler sektörünü dünya çapında bir lider haline getirebiliriz.” diye konuştu.

“Sektör hem zorluklarla hem de fırsatlarla karşı karşıya”

TAİD Başkanı Burak Hoşgören de Türk treyler pazarının, ticaretin ve lojistiğin omurgasını oluşturduğunun altını çizerek, “Geleceğin treyleri ve ağır ticari araçları; daha hafif ve daha dayanıklı, daha çevre dostu olacak, bağlantılı teknolojilerle donatılacak. Dolayısıyla şu anda sektörlerimiz hem zorluklarla hem de fırsatlarla karşı karşıya. Stratejik konumu, kalifiye işgücü ve canlı girişimci ruhuyla Türkiye, bu atılıma öncülük etmek için iyi bir konuma sahip.” dedi.

“Kedi değil kaplan beslemişiz”

Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, ülkemizin toplam ihracattaki seyri ile treyler ihracatını kıyaslayarak, "Toplam ihracattaki durumumuza göre ihracatta treylerde birçok Avrupa ülkesinden iyi durumdayız. Kedi beslememişiz içimizde kaplan beslemişiz. Rakam küçük gibi görünüyor ama katma değeri yüksek bir sektör. İyi bir üretim ve ihracat rakamı yakalandı." ifadelerini kullandı.

Kamudan sektöre destek açıklaması

Zirvenin açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş birer konuşma yaptı.